Meteo di Marzo, tra Freddo, Piogge e pause Asciutte

Il meteo di marzo pare seguire bene i dettami della primavera, cioè una stagione vivace, spesso instabile, con il tempo mutevole, nulla a che vedere con la stabilità assoluta che a volte ci sentiamo dire.

Importante fase di maltempo in questi giorni sul nostro paese.

È una stagione di mezzo, cioè un periodo di transizione tra rigori invernali e calori estivi, pertanto deve alternare fasi meteo fredde (piovose e nevose) a pause asciutte e primi tepori. E marzo farà proprio questo: nelle nostre tendenze si comporterà esattamente come un mese di inizio primavera. I lettori si saranno accorti che è iniziato con una discreta vivacità, piogge abbondanti per alcune regioni e nevicate fino a quote bassissime: oltretutto, proprio in queste ore, un altro fronte sta interessando le regioni di nord-ovest e un altro sarà attivo all'inizio della settimana prossima.

Insomma, finalmente un mese un po' vivace e incerto, senza anticicloni mostruosi che ci hanno interessato in inverno e hanno rovinato le speranze di una stagione fredda dal meteo nevoso: l'importante è che ora si torni alla normalità, sperando oltretutto di proseguire sui binari di fronti continui.

Ancora maltempo, soprattutto al Sud, nel medio termine (5-7 giorni).

Rimarco un'altra volta che, nonostante queste giornate siano spesso piovose, la situazione idrica non è ancora affatto buona, soprattutto al Centro e al Sud. Mentre al Nord le continue fasi meteo piovose e nevose hanno calmierato interamente il deficit (a parte una piccola area in Piemonte), altrove c'è bisogno di piogge, ancora e ancora: non basta, infatti, una singola perturbazione, anche ben organizzata, a risanare due mesi invernali assolutamente disastrosi.

Pubblicato da Davide Santini

