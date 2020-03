Meteo di inizio settimana ecco il GRANDE FREDDO, neve sulle coste

Lo possiamo definire il GRANDE FREDDO non tanto per le basse temperature che registreremo, ma soprattutto per il periodo in cui si verificheranno e molto probabilmente anche per l'impatto che avranno su un Paese già piuttosto mite sul fronte climatico. Insomma, nulla di eccezionale ci mancherebbe, ma la sensazione di freddo sarà ovviamente maggiore proprio per le cause prima citate.

Le cose sono comunque già cambiate in quel di domenica con l'arrivo dei primi freddi venti di Bora e in parte di Tramontana che hanno portato, soprattutto al Nord, qualche pioggia, alcune nevicate sulle Alpi, ma soprattutto un primo deciso calo termico. Su molti tratti delle regioni settentrionali infatti, i termometri sono scesi anche di 7-8°C rispetto al sabato.

Irrompe il GRANDE FREDDO, Italia colpita in pieno: ecco fin quando durerà

Ora la settimana si apre all'insegna dei forti e gelidi venti in arrivo dalla Russia e le temperature saranno destinate a crollare anche sulle regioni centro-meridionali. Il meteo di questo lunedì tuttavia, si manterrà instabile solo sulla Sicilia e nel sud della Sardegna dove si farà ancora sentire la negativa influenza di un vortice ciclonico sul nord Africa. Per il resto il tempo sarà discreto ma in un contesto rigido e ventoso.

Martedì l'aria fredda si intensificherà portando i suoi maggiori effetti sul medio e basso Adriatico dove il meteo ci proporrà una maggior fredda instabilità con rovesci anche nevosi a quote molto basse. Sole sul resto del Paese avremo un'atmosfera più soleggiata ma con freddo soprattutto di notte quando torneranno a formarsi estese gelate anche sulla Val Padana e sul tratti interni del Centro.

Spettacolare animazione dell'ondata di GELO in arrivo

Tra mercoledì e giovedì l'aria fredda scenderà ulteriormente verso sud andando ad alimentare l'area ciclonica presente tra il meridione e il nord Africa. Quest'ultima condizionerà il meteo su gran parte del Centro-Sud portando forte instabilità e ancora qualche nevicata a quote basse. Su giovedì il meteo risulterà un po 'instabile anche al Nord con possibili nevicate in basso sul Piemonte e su alcuni tratti del Nordest.

In seguito il meteo continuerà a rimanere assai incerto sul nostro Paese almeno fino a sabato ma con temperature in graduale e lenta ripresa. Meglio forse andranno le cose domenica, ma ne sapremo di più nei prossimi aggiornamenti.

Aprile, cambiano le proiezioni meteo: SORPRESE in vista?

