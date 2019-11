Meteo d'AUTUNNO, stop caldo fuori stagione, cicloni oceanici a ripetizione

Evoluzione meteo: è definitivamente conclusa la lunga fase di temperature elevate che ha caratterizzato queste ultime settimane, nelle quali abbiamo comunque potuto godere di giornate gradevoli anche se spesso troppo miti per il periodo.

E' calato dunque il sipario sul caldo fuori stagione ed ora è arrivato il momento del vero AUTUNNO. All'orizzonte, ed in particolare proprio a cavallo del prossimo weekend, ci attendiamo una nuova fase di forte MALTEMPO che colpirà praticamente tutta l'Italia. Vediamo insieme i dettagli.

Maltempo e RISCHIO NUBIFRAGI, sarà un weekend molto critico. Vediamo dove

Dopo un venerdì di relativa tregua, specie al Centro Nord, ecco che sabato arriverà una prima perturbazione pilotata da un profondo vortice nord Atlantico.

Ci attendiamo dunque un peggioramento a partire dal Nordovest già dal mattino, ma in rapido spostamento anche verso la Sardegna e le coste tirreniche del Centro. Piogge molto intense ed abbondanti potranno cadere sulla Liguria di Levante, sulle province e le coste nord occidentali della Toscana.

Meteo: BURRASCHE di VENTO sull'Italia nel fine settimana. Forti mareggiate

Tempo piovoso nel pomeriggio anche sul Nordest e la Sardegna. In serata maltempo generalizzato su tutto il Centro e il Nord ma con piogge più intense ed abbondanti sulla Toscana e sul Lazio, in particolare lungo le coste. Al Sud Italia avremo tempo più tranquillo con piogge in arrivo dalla serata sull'area ionica e sulla Calabria centro meridionale.

Temperature stabili al Centro e al Nord con qualche grado in meno rispetto alla norma sulla Val Padana.

Ultimissime meteo: un "mostro" nord Atlantico verso l'Europa

Domenica sarà una giornataccia per via di un secondo impulso perturbato pronto ad avvolgere con il suo carico di maltempo il Bel Paese. Anche in questo frangente, nonostante le piogge bagneranno praticamente tutta l'Italia, ci saranno alcune zone dove le precipitazioni risulteranno molto abbondanti.

Sotto osservazione tutto il Triveneto specie i rilievi dove potrà anche cadere la neve sopra i 1800 metri. Ad elevato rischio intense piogge saranno nuovamente la Liguria di Levante, la Toscana, tutto il Lazio fino alla Campania.

Meteo Italia sino 11 Novembre, burrasche d'AUTUNNO con tanta PIOGGIA

Si salveranno probabilmente dalle avverse condizioni meteo solo alcuni tratti della fascia adriatica centro meridionale dell'Abruzzo e del Molise, la Puglia centro settentrionale, ma anche gran parte della Basilicata e della Calabria. Su queste zone qualche debole pioggia potrà arrivare soprattutto in serata quando i fenomeni cominceranno ad attenuarsi a partire dal Nordovest.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Meteo sino 6 Novembre giorni: PERTURBAZIONI e FORTE MALTEMPO frequenti

Pubblicato da Piero Luciani

