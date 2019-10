Meteo d'Autunno e venti di Scirocco. Come interessano l'Italia

Il meteo tipico a livello autunnale per il nostro paese è dettato dalle correnti di matrice meridionale: esse portano piogge diffuse e persistenti per molti giorni, soprattutto al Nord Italia e sulle Tirreniche.

Successivamente, non è sempre facile capire come evolve una saccatura: se si isola sul Mediterraneo Occidentale allora viene coinvolto anche il Meridione, con piogge e temporali; se però evolve rapidamente verso est o verso ovest, allora al Sud non solo non piove, ma i venti di scirocco portano un'ondata di mitezza fuori stagione.

Tale vento è tipico del meteo delle grandi piovute al Settentrione, ma, come è noto agli abitanti del Meridione, è decisamente mite (causa provenienza dal Nord Africa) e pertanto porta temperature decisamente molto sopra media (esattamente come sta succedendo in questo periodo).

Per avere abbondanti precipitazioni anche al Sud è necessario che la saccatura o evolva in goccia fredda con un minimo di geopotenziale appena a ovest della Sicilia, oppure ci siano venti freddi nord-orientali (che è stata la configurazione meteo predominante dell'inverno passato, il quale è stato decisamente molto piovoso per il Meridione), ma in questo caso il Nord rimarrebbe quasi totalmente tagliato fuori, sotto venti di favonio.

Come è facile comprendere, non esiste una configurazione univoca che porti pioggia da nord a sud, ma per avere grosse precipitazioni al settentrione e al meridione servono due tipologie di meteo completamente diverse.

Pubblicato da Davide Santini

