Meteo dalla SETTIMANA turbolenta, burrasche. Nevone su Alpi

SITUAZIONE ED EVOLUZIONE METEO. Dopo un domenica che ha fatto registrare un ritorno della quiete atmosferica su gran parte d'Italia, la nuova settimana non sembra seguire la medesima via. Insomma, senza giri di parole, prepariamoci all'ennesima fase turbolenta sul fronte meteorologico.

La nuova settimana sarà infatti caratterizzata da importanti episodi di maltempo, con piogge, temporali, nubifragi, il ritorno di abbondanti nevicate sulle Alpi e addirittura da alcune parentesi di caldo fortemente anomalo.

Meteo influenzato dal susseguirsi di aree cicloniche. Temperatura in aumento

Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa accadrà più nel dettaglio: partendo dalla giornata di oggi una maggior presenza di nubi su gran parte del Nord e sull'area tirrenica, ci farà capire che qualcosa è già cambiato.

Le fredde correnti nord atlantiche infatti, hanno lasciato spazio a venti più miti ed umidi dai quadranti meridionali richiamati da una saccatura presente sulla Spagna. La parte più umida di queste nuove masse d'aria sarà ad appannaggio delle regioni del Nord Italia, ed ecco spiegata dunque la presenza di questa maggior nuvolosità, la quale, potrà inoltre produrre qualche pioggia specie sul Nordovest, ed il rischio di insistenti pioggerelle.

Un po' di nubi sparse le troveremo anche sui settori centrali tirrenici mentre sul resto del Centro e soprattutto al Sud Italia, i venti miti meridionali saranno inizialmente meno umidi, grazie anche alla presenza di un temporaneo promontorio di alta pressione sub tropicale che contribuirà a mantenere condizioni meteo più stabili con temperature in aumento.

Meteo 15 giorni, l'INVERNO potrebbe fare sul serio. Ipotesi

Tra martedì e mercoledì il vortice di bassa pressione dalla Spagna si muoverà gradualmente verso le Isole Baleari per poi raggiungere l'ovest della Sardegna. In questo frangente rinforzeranno i venti da Scirocco e il meteo andrà via via peggiorando al Nord specie sui comparti ovest e anche su molti settori dell'area tirrenica. Ci attendiamo forti piogge, temporali a tratti anche forti sulla Liguria e su gran parte delle regioni centrali tirreniche, la Sardegna.

Forti nevicate si avranno sulle Alpi occidentali.

Andrà meglio altrove, con clima addirittura caldo anomalo per la stagione, ma non inedito.

Meteo 7 GIORNI: di nuovo PIOGGE intense, NEVE Alpi, ma anche CALDO ANOMALO

Ma la fase più importante del maltempo si attiverà soprattutto tra giovedì e venerdì quando un nuovo minimo di bassa pressione giungerà dalla Spagna intensificandosi. Altre forti precipitazioni colpiranno in questo frangente soprattutto l'area del Nordovest specie la Liguria. Tanta neve cadrà sulle Alpi centro occidentali. Il maltempo sarà in forte aumento anche su tutta l'area tirrenica con temporali e rischio nubifragi tra la Toscana, il Lazio ed entro la serata di venerdì anche su Campania e calabria tirrenica. Meglio andranno le cose sul resto del Sud e sull'area adriatica.

Attenzione anche ai forti venti di Libeccio sul lato tirrenico e da Scirocco sul lato adriatico. Rischio mareggiate sulle coste esposte e acqua alta sulla laguna veneta.

Il meteo di Natale che tutti, o quasi, vorrebbero

Tra sabato e domenica il meteo comincerà gradualmente a dare segnali di miglioramento a partire dalle regioni del Nord ed in seguito, soprattutto da domenica, anche sul resto del Paese.

Pubblicato da Piero Luciani

