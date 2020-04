Meteo da SIMIL ESTATE, il caldo d'aprile fa sul serio: ecco quanto durerà

Fa sempre più caldo sull'Italia, ma anche su gran parte dell'Europa a causa di un esteso anticiclone coadiuvato da masse d'aria calda in quota. Basti pensare che in Francia giovedì 9 aprile la colonnina di mercurio ha raggiunto punte di 27 gradi ed è qui che si manifesta la massima anomalia.

Non va poi così diversamente nemmeno sull'Italia, con il dominio dell'alta pressione saldo da svariati giorni e l'aria calda in quota che viene poi schiacciata verso il basso per effetto della subsidenza dell'alta pressione. Di conseguenze temperature lievitano verso l'alto, progressivamente.

Meteo di Pasqua e Pasquetta con novità, ma tutti a casa per il coronavirus

Siamo praticamente verso l'apice di questo caldo precoce, quasi estivo. A risentire di temperature molto alte sono soprattutto le regioni settentrionali dell'Italia e in una certa misura anche il Centro Italia. Se ci fossimo trovati tra giugno e luglio, questa sarebbe stata canicola in piena regola.

Il tempo di oggi, venerdì 10 aprile, vedrà maggiore stabilità anche sull'estremo Sud Italia e sulle due Isole Maggiori, in quanto ci sarà un rafforzamento ulteriore dell'anticiclone. Le temperature saliranno ancora, con locali picchi di 26 gradi e oltre tra Friuli, est Veneto ed interno della Romagna.

Rischio 30°C già ad aprile? Meteo IMPAZZITO

Modesti annuvolamenti potranno coinvolgere le coste del medio-basso versante tirrenico, a causa del progressivo ristagno d'aria più umida nei bassi strati. Da segnalare qualche foschia nelle valli ed in Pianura Padana nottetempo e al primo mattino.

Nei prossimi giorni proseguirà la stabilità, con temperature pressoché invariati e picchi ancora di oltre 25 gradi. A weekend inoltrato l'anticiclone perderà forza, a causa di infiltrazioni più umide atlantiche legate ad una depressione sull'ovest Europa.

Gli effetti di questo cambiamento si manifesteranno a Pasquetta, ma con un calo termico modesto. Tra martedì e mercoledì la flessione termica potrebbe essere più significativa lungo i versanti adriatici, sfiorati da una corrente d'aria fredda in rotta sui Balcani. Tuttavia, poi potrebbe tornare il caldo anche più forte.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

