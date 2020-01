Meteo, da Oggi più umido, qualche pioggia, ma anche nebbie

Anche se il dominio dell'alta pressione continua ad essere ben evidente sull'Italia, il meteo presenta alcuni piccoli problemi su alcune regioni. Deboli infiltrazioni d'aria umida dovute all'abbassamento del flusso nord atlantico, minacciano infatti alcuni settori della Liguria fino alle coste più settentrionali della Toscana.

Martedì sarà infatti una giornata nella quale registreremo molte più nubi al Nord-ovest e di tipo medio-basso anche su gran parte della Val Padana. Qualche pioggia potrà cadere sulla Liguria di centro Levante fino ai settori costieri più settentrionali della Toscana.

Meteo, da Venerdì possibile SVOLTA INVERNALE: le perplessità

Più sole invece sui rilievi alpini e su gran parte delle regioni centrali e al Sud. Solo sull'area ionica troveremo un po' di nubi sparse, eredità di una circolazione di bassa pressione ancora presente sulle coste del nord Africa.

Attenzione inoltre ai banchi di nebbia che potranno avvolgere, specie di notte e nella prima parte del mattino, molte zone della pianura Padano-veneta fino alle vallate più interne del Centro.

Meteo 7 Giorni: ancora ANTICICLONE, ma importanti novità verso il weekend

Temperature stabili, gradevoli di giorno al Centro-Sud e sui rilievi del Nord. Più rigido sia giorno che di notte il clima sulla Val Padana con estese gelate notturne.

Mercoledì continuerà ad affluire aria umida atlantica che manterrà ancora una volta tempo incerto a tratti grigio sulla Liguria e sui comparti centro-settentrionali toscani specie lungo i litorali. Ci attendiamo inoltre qualche piovasco su gran parte della Liguria.

Meteo Italia sino al 25 Gennaio, peggioramento d'INVERNO con FREDDO

Il meteo sarà più soleggiato invece sui monti del Nord e ancora su gran parte delle regioni centro settentrionali, mentre continuerà ad essere avvolta dalla nebbia e tratti dalle nubi basse la Val Padana.

Volgendo lo sguardo verso giovedì, il quadro meteorologico non farà registrare particolari scossoni. Una moderata variabilità dovuta per lo più a nubi medio-basse la troveremo sulle regioni del Centro e sui settori pianeggianti del Nord. Non sono previsti fenomeni salvo le consuete riduzioni alla visibilità dovute ai banchi di nebbia soprattutto nottetempo e nelle ore prossime all'alba.

Nel weekend la SVOLTA meteo: ANTICICLONE in crisi

Più sole invece sulle Alpi, prealpi e gran parte del Sud dove le uniche nubi le troveremo sul nord dell Puglia, della Basilicata e nel sud della Calabria. Anche su questi settori tuttavia, non sarà necessario l'ombrello.

Poche le novità anche sul fronte climatico. Le temperature si manterranno tutto sommato gradevoli di giorno. Più rigide la notte in particolare sulla Val Padana dove si svilupperanno ancora estese gelate.

CENTRO METEO EUROPEO: seconda metà di Gennaio fredda e perturbata

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina