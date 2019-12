Meteo d'attesa, poi WEEKEND FREDDO con NEVE a bassa quota

Il quadro meteo climatico è destinato a subire un deciso cambiamento nelle prossime 48 ore a causa del movimento dell'alta pressione verso l'Europa settentrionale e della conseguente discesa d'aria molto fredda verso le nostre latitudini.

Dopo un venerdì d'attesa, ecco che tra sabato e domenica gran parte del Paese sarà raggiunto da venti molto freddi che ci riporteranno in un contesto decisamente più normale per il periodo.

Meteo Italia: verso FREDDO, per Capodanno cambia di nuovo tutto

Vediamo dunque nel dettaglio cosa ci attende per l'ultimo WEEKEND del 2019 cercando soprattutto di capire quali saranno le regioni maggiormente interessate da questo FREDDO cambiamento.

Partiamo ovviamente dalla giornata di sabato quando già dal mattino rovesci di pioggia colpiranno la fascia del medio e basso Adriatico, il sud delle Marche, l'Abruzzo, il Molise e i comparti centro settentrionali della Puglia. Su queste regioni la NEVE potrà cadere a quote molto basse e localmente fino in pianura su alcuni tratti interni abruzzesi. Altre piogge bagneranno in seguito la Basilicata, la Calabria e i settori nord della Sicilia. Anche su queste zone la NEVE potrà cadere molto in basso. Crollano i termometri e rinforzano i venti dai quadranti nord-orientali.

Meteo dopo l'Epifania: Vortice Polare all'attacco dell'Europa

Sul resto del Paese invece, il meteo continuerà a mantenersi più stabile anche se in un contesto più freddo e ventoso specie sul lato più orientale del Nord. Qualche banco di nebbia potrà parzialmente ridurre la visibilità nottetempo e nelle prime ore del mattino sulla Val Padana dove ci attendiamo inoltre estese gelate.

La seconda parte del WEEKEND non farà registrare particolari cambiamenti, il flusso d'aria fredda continuerà a penalizzare le medesime regioni con ancora rischio di nevicate a bassissima quota su Abruzzo, Molise, nord della Puglia, Basilicata, rilievi campani, calabresi e fino ai settori nord siciliani.

Dove non ci sarà la neve avremo ovviamente la pioggia anche sotto forma di rovesci. Da segnalare inoltre la persistenza di forti venti da nord-est e le temperature in ulteriore calo con valori che si attesteranno addirittura sotto la media.

Continueremo ad avere un quadro meteo decisamente più tranquillo invece sul resto del Paese caratterizzato solo dai venti freddi e da qualche banco di nebbia sulla Val Padana e nelle aree interne del Centro specie tra Toscana e Umbria.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina