Meteo con un po' di sole, ma ecco subito una perturbazione da ovest

SITUAZIONE ED EVOLUZIONE METEO: il fine settimana si apre con un'atmosfera decisamente tranquilla. Non dobbiamo dunque fare i conti con i capricci del meteo anche se al Nord la nebbia sta creando non pochi disagi soprattutto alla circolazione stradale, ci riferiamo alla bassa Valle Padana, ove la nebbia ieri è rimasta presente anche nelle ore diurne. Tuttavia ben sappiamo come in questo periodo dell'anno i cieli più aperti possano favorire lo sviluppo di questo scomodo elemento.

Ecco la nuova perturbazione sopratutto domenica giungerà sull'Italia. Nel Nord Europa si prepara un'ondata di freddo, mentre in Oceano Atlantico avanzerà l'Alta Pressione delle Azzorre.

Per il resto, come detto, il quadro meteorologico di questo primo step del fine settimana sarà tutto sommato positivo e ci regalerà anche parecchie ore di sole in particolare al Centro Sud.

Meteo 7 GIORNI: nuova ondata di MALTEMPO da Domenica con pioggia e neve

Dalla serata invece, occhi puntati ad ovest e per la precisione sulle regioni occidentali del Nord, dove i cieli cominceranno a coprirsi a causa di una perturbazione pronta a rovinare la domenica su alcune zone del Paese.

Sotto stretta osservazione già domenica mattina saranno il comparto del Nordovest, dove cadranno piogge anche copiose a tratti, e si avranno nevicate sui rilievi intorno ai 1000/1300 metri di quota.

Nel corso della giornata il meteo andrà peggiorando anche sul Nordest italiano, con piogge in arrivo soprattutto tra il pomeriggio e la sera. Nel contempo altra pioggia andrà a bagnare la Toscana, alcuni tratti dell'Umbria fino al Lazio settentrionale.

Meteo Italia sino all'11 Dicembre, scenari da pieno INVERNO

Attenzione alla sera quando forti precipitazioni si concentreranno sulla Liguria, specie quella di centro levante e sull'estremo Nordest italiano, dove potranno anche cadere abbondanti nevicate sulle Dolomiti, mediamente sopra i 1100-1200 metri di quota.

Questa fase di maltempo abbastanza attiva perdurerà per tutta la notte successiva per poi cominciare ad attenuarsi a partire dal Nord Italia nel corso di lunedì mattina.

L'inizio della settimana sarà dunque ancora compromesso soprattutto al Centro ed in seguito al Sud, in quanto la perturbazione si muoverà gradualmente verso le Regioni meridionali.

Sul fronte delle temperature non ci saranno grosse novità nella giornata di sabato. Caleranno un po' i valori massimi invece domenica al Nord e lunedì al Centro Sud.

Cambiamenti più importanti sul fronte termico sono attesi invece da martedì quando pare confermato l'arrivo di venti freddi. Ma di questo ce ne occuperemo negli editoriali dedicati alle temperature.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina