Meteo con TEMPERATURE da Primavera precoce

Visto che non riusciamo ancora a parlare di inverno, non ci resta che concentrarci su una stagione primaverile che ormai da parecchi giorni fatto il suo prepotente ingresso sull'Italia. Nonostante manchino ancora alcuni giorni all'inizio della primavera meteorologica, le TEMPERATURE hanno già assunto valori tipici della stagione dei fiori.

Come se non bastasse, all'orizzonte si intravede una scenario ancora peggiore sul fronte delle anomalie termiche. Proprio a cavallo dell'ormai imminente fine settimana, dal nord Africa cominceranno a salire verso l'Italia masse d'aria piuttosto calde che non faranno altro che riscaldare ulteriormente la già mite atmosfera sull'Italia.

Tra oggi e il primo step del fine settimana non si faranno ancora sentire gli effetti dell'aria calda e le temperature non subiranno ovviamente particolare scossoni.

Sarà invece dalla giornata di domenica quando le temperature saliranno di qualche punticino soprattutto su alcuni tratti del Sud, sulle due Isole Maggiori e sulle vallate alpine. Qui si registreranno valori anche prossimi ai 18-19°C mentre sul resto del Paese, i termometri si manterranno intorno ai 15-17°C. Valori comunque ugualmente sopra.

La giornata più calda sarà invece quella di lunedì 24 quando sulle medesime zone prima menzionate i termometri subiranno un ulteriore lieve ritocco verso l'alto. Sulle zone interne della Sardegna infatti, si toccheranno facilmente i 20°C ma si potrebbe salire addirittura fino a 21-22°C nelle valli alpine ed in città come Bolzano e Trento.

Caldino anche sul resto del Paese dove non toccheremo comunque punte oltre i 17-18 gradi centigradi.

Se tutto verrà confermato, le temperature torneranno a calare già da martedì soprattutto al Nord e su alcuni tratti delle regioni centrali tirreniche per effetto di un maggior ingerenza dei venti sud-occidentali che porteranno allo sviluppo di una maggior nuvolosità accompagnata anche da qualche debole pioggia.

Restiamo tuttavia in attesa di ulteriore conferme da parte dei centri di calcolo.

