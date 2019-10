Meteo con temperatura in forte diminuzione con burrasca

L'evoluzione meteo: l'arrivo della prevista perturbazione che ha raggiunto il nostro Paese su mercoledì, ha finalmente aperto la strada ad un contesto generale più consono alla stagione in corso. Sono tornate le piogge, i temperali e i termometri hanno cominciato a perdere gradualmente alcuni gradi al Nord e su parte del Centro.

Ma a rincarare la dose ci penseranno oggi i venti freddi di Bora, i quali concentreranno la fase di freddo brutto tempo sulle regioni adriatiche centro meridionali e su gran parte del Sud. Al Nord, sulla Toscana e in Sardegna, il quadro meteorologico tornerà gradualmente tranquillo.

EVOLUZIONE METEO: prima decade di Ottobre verso Autunno

In seguito da venerdì la situazione migliorerà anche all'estremo Sud, preludio ad un fine settimana tutto sommato discreto seppur non totalmente stabile. Approfondiremo il meteo del weekend nei prossimi editoriali.

C'è invece un aspetto molto interessante per l'immediato futuro che riguarda l'andamento del quadro termico sul nostro Paese:

Meteo 15 giorni, BRUTTO con varie perturbazioni. SBALZI TERMICI

l'atmosfera tiepida dei giorni scorsi sta infatti per essere sostituita da un contesto climatico sicuramente più adatto ai primi giorni di ottobre. Masse d'aria piuttosto fredda, come detto, stanno per raggiungere molte regioni.

Le temperature dei prossimi giorni sono destinate a far registrare un drastico crollo sotto l'incalzare di freddi venti di Bora, che soprattutto da oggi inizieranno a soffiare con decisione specialmente al Nordest e lungo la fascia adriatica e cioè dalle coste venete fino giù, a quelle pugliesi.

Meteo 7 giorni: FRONTE FREDDO verso Sud. TEMPORALI e temperature in crollo

I valori massimi scenderanno anche di 7-8°C rispetto ai giorni precedenti, attestandosi intorno ai 20-22°C al Nord e sui 23-24°C al Centro Sud. Solo sulla Sardegna e la Sicilia si potranno registrare alcuni gradi in più.

Ma farà addirittura freddo di notte e in prima mattina complici i previsti rasserenamenti che si attiveranno su molte zone di pianura del Nord e nelle vallate interne del Centro. Sulla Val Padana, nelle notti tra giovedì e sabato, i termometri potranno scendere addirittura fino a 7-8°C.

Meteo devastante nelle AZZORRE per uragano Lorenzo che cambia rotta

Meteo prossima settimana: PERTURBAZIONI, FREDDO, neve sui monti

