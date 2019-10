Meteo 7 giorni: peggiora ad inizio settimana, in arrivo PIOGGE e TEMPORALI

METEO SINO AL 19 OTTOBRE, ANALISI E PREVISIONE

Si va gradualmente ritirando l'anticiclone, per via di crescenti infiltrazioni d'aria umida da ovest, sintomo di un cambiamento alle porte. Il campo di alta pressione, alimentato da flussi subtropicali, ha spostato il proprio baricentro verso i Balcani e il Mediterraneo Centro-Orientale, con il flusso atlantico che pressa da ovest.

Masse d'aria calde di matrice sub-tropicali affluiscono al momento verso l'Italia, ma con flussi via via più umidi verso i settori più occidentali della Penisola. I cieli quindi tendono a sporcarsi per via di velature, mentre nubi basse più consistenti raggiungono le regioni di ponente, con le prime locali pioviggini.

Si tratta essenzialmente di una nuvolosità marittima che andrà a sommarsi sulle coste alle foschie del mattino e in pianura alle nebbie in sollevamento. Il declino dell'anticiclone si manifesterà in modo più concreto all'inizio della nuova settimana, quando l'alta pressione perderà ulteriore smalto con infiltrazioni umide da ovest che diverranno sempre più pressanti.

SI RITIRA ANTICICLONE PER FRONTE PERTURBATO ATLANTICO

In avvio di settimana assisteremo all'avvicinamento di una saccatura di bassa pressione dall'Atlantico verso l'Italia, che accentuerà il richiamo d'aria umida a precedere l'ingresso di una vera e propria perturbazione. Martedì dovrebbe giungere il ramo attivo dell'impulso perturbato con un peggioramento probabilmente più significativo sul Nord-Ovest e sull'Alto Tirreno.

Fenomeni localmente intensi riguarderanno la Liguria e l'Alto Piemonte. Mercoledì ritroveremo la perturbazione più attenuata tra il Nord-Est e parte del Centro-Sud, con le aree adriatiche e i settori ionici che risentiranno meno del peggioramento. Da segnalare l'afflusso d'aria ben più fresca al seguito della perturbazione, che porterà un clima più consono all'autunno.

L'evoluzione del fronte perturbato sarà abbastanza rapida. In sostanza si tratterà di un piccolo cenno d'autunno, in attesa di guasti meteo più organizzati. Ci sarà infatti a seguire una nuova parentesi anticiclonica, probabilmente non duratura. Non è escluso infatti un peggioramento meteo più corposo verso il 20 ottobre, ancora da definire.

METEO LUNEDI' 14 OTTOBRE, PEGGIORA DA OVEST CON QUALCHE PIOVASCO

Osserveremo un graduale peggioramento, specie nella seconda parte del giorno, per le propaggini più avanzate dell'impulso perturbato nord-atlantico associato ad una depressione sul Regno Unito. Giungeranno quindi delle piogge, ancora deboli, tra estremo Nord-Ovest, alto versante tirrenico e Sardegna orientale, per via delle correnti umide prefrontali.

Saranno decisamente più ampie le aperture del cielo lungo le regioni adriatiche e sul Sud Peninsulare. Questi primi fenomeni rappresenteranno il preludio ad un generale peggioramento che, nella giornata successiva, coinvolgerà gran parte del Centro-Nord dell'Italia per l'arrivo dell'impulso perturbato vero e proprio.

METEO PIOVOSO QUA E LA' FRA MARTEDI' E MERCOLEDI'

Il tempo sarà più perturbato, nella giornata di martedì, al Nord-Ovest con precipitazioni abbondanti, localmente a sfondo temporalesco sulla Liguria e sull'Alto Piemonte. Rovesci intensi raggiungeranno anche la Toscana, specie i settori costieri e settentrionali, ma anche il Lazio. Risulterà in attesa il resto d'Italia.

Mercoledì la perturbazione sfilerà attenuata verso est. Al Nord insisteranno delle precipitazioni su zone alpine, Alto Veneto e Friuli. Iniziale instabilità sulle regioni centrali, con rovesci soprattutto sul Lazio meridionale, ma in miglioramento. I rovesci si concentreranno al Meridione, ma in forma irregolare e più frequenti sull'area meridionale tirrenica.

DAL TEPORE ECCESSIVO AL REFRIGERIO

Le temperature si mantengono elevate in Italia, ma anche in molte parti del Centro-Sud Europa. Da inizio settimana i valori massimi scenderanno sulle aree interessate dalle prime piogge e quindi soprattutto tra Nord-Ovest ed Alto Tirreno, ma per una generale rinfrescata bisognerà attendere mercoledì, quando il clima tornerà autunnale grazie ad aria fresca atlantica.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Dopo la perturbazione, seguirà una nuova rimonta dell'anticiclone, probabilmente non in grado di durare. Per le grandi piogge ci sarà ancora da attendere, ma forse non troppo a lungo. Attorno al 20 ottobre potrebbe aversi una nuova ondata di maltempo dai connotati ben più autunnali, per un nuovo vortice depressionario in discesa dal Nord Atlantico.

