Meteo con colpo di coda dell'INVERNO verso Europa, e fiammate dal SAHARA

L'evoluzione meteo per questa settimana appare tutto sommato abbastanza tranquilla, la temperatura è prevista in salita, e saremo interessati dall'Alta Pressione. Per altro, avremo un'ondata di caldo soprattutto nelle aree centro meridionali d'Italia, la Sardegna e la Sicilia.

In Sardegna questi giorni la temperatura ha superato i 30°C, in Sicilia si sono toccati i 35°C. Avremo una replica del caldo dell'altro ieri.

Non si tratterà di caldo uniforme, ma sarà derivante da condizioni atmosferiche locali. I mari hanno temperature sotto i 20°C, e moderano gli effetti delle fiammate nord africane, quantomeno nelle coste.

Meteo Italia sino al 18 maggio tra AFRICA e pericolosi TEMPORALI grandinigeni

Ma la mia attenzione è particolarmente indirizzata alla folle evoluzione meteo che viene prospettata la prossima settimana, già da lunedì, quando in Italia giungerà una forte area ciclonica che addenserà nubi, ma soprattutto tempeste nelle regioni del Nord, che si manifesteranno con forti piogge, temporali, raffiche di vento, ed anche grandinate.

Nel frattempo, aria gelida proveniente dall'Artico, si spingerà nel cuore dell'Europa, trasformando le fitte piogge in rovesci di neve.

Meteo Italia: ANTICICLONE AFRICANO fino al weekend, poi trambusto micidiale

Neve bagnata potrebbe cadere praticamente sino a quote medio basse di Francia orientale, Svizzera, Germania meridionale, Austria, e poi Ungheria, Repubbliche Ceca e Slovacca. In nottata la neve potrebbe cadere a quote basse in Slovenia, mentre una veloce nevicata interesserà anche le Alpi italiane, dove tuttavia l'aria fredda giungerà assai attenuata.

Avremo un evento meteo davvero rilevante per il periodo, un violento colpo di coda invernale che abbatterà di 20°C circa la temperatura in Europa centrale, ma anche su Inghilterra, Scozia, Scandinavia. Nella Penisola Scandinava si potrebbero avere nevicate sotto forma di rovescio sino alla pianura.

Irruzione artica, ecco i Santi di ghiaccio

Il rischio di tardive gelate appare probabile in molte parti d'Europa.

Ma ecco che subito dopo, una nuova ondata d'aria molto calda, ancor più della precedente, salirà verso nord dal Nord Africa, e interesserà l'Italia nel finire della prossima settimana. Nel frattempo, nella Penisola Iberica si formerà un'altra area di Bassa Pressione che poi raggiungerà il nostro Paese con altri forti temporali soprattutto nel Nord Italia.

Meteo estremo, FREDDO e NEVE invernale dopo il CALDO. Fortissime anomalie

Prepariamoci ad altre violente grandinate, come ogni anno. I contrasti termici previsti sono particolarmente imponenti.

Vi parlammo di un mese di Maggio che avrebbe visto la ripresa delle piogge al Nord Italia, e ciò appare confermato, così come le acute fasi calde nord africane. In merito alla temperatura media del mese, gli eccessi termici saranno attenuati dai forti sbalzi tra caldo e freddo. Ed era ciò che ipotizzavamo possibile.

Ci aggiorneremo con nuovi approfondimenti.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Federico De Michelis

