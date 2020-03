Meteo con imminente MALTEMPO invernale: NEVE Quote Basse, vento

L'ormai totale assenza dell'alta pressione in sede italiana ha portato ad un netto e deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche. Una prima severa perturbazione è transitata tra lunedì e martedì ed un'altra transiterà proprio oggi, con effetti che si protrarranno almeno fino al primo step del prossimo weekend.

Già dalle prossime ore infatti, nubi e piogge sparse cominceranno a bagnare gran parte delle regioni del Nord soprattutto quelle occidentali dove potrà anche cadere la neve sui rilievi alpini localmente sotto i 1000m di quota. Col passa delle ore il meteo andrà ulteriormente peggiorando su tutto il Nord con piogge sparse, nevicate sui rilievi alpini e anche qualche forte rovescio temporalesco segnatamente sui settori del levante ligure e sull'alta Toscana.

Meteo Italia: PERTURBAZIONE da giovedì, con PIOGGIA e NEVE anche in collina

Nel corso della giornata il quadro meteorologico andrà poi peggiorando anche su altri tratti del Centro come sulle Marche, l'Umbria, il Lazio e verso sera anche sulla Sardegna. Nel contempo ci attendiamo invece un graduale miglioramento ad iniziare dalle regioni del Nordovest.

Venerdì il brutto tempo non riuscirà ancora ad abbandonare l'Italia. Le uniche zone dove si potranno avere maggiori schiarite a tratti anche assolate saranno le sole aree Nordovest. Sul resto del Paese continueremo ad avere piogge sparse e qualche temporale alternati a momenti più asciutti. Le precipitazioni saranno più probabili al Nordest, specie al mattino, su Marche, Umbria, alta Toscana e a scendere altri piovaschi potranno bagnare la Campania, la Calabria e il nordest della Sicilia.

Meteo Italia sino al 15 marzo, Marzo turbolento tra FREDDO e fiammate CALDE

Arriviamo così al primo step del fine settimana che vedrà un sabato anch'esso in parte ferito dal brutto tempo soprattutto al Sud, su alcune zone del Centro e le due Isole maggiori. Su questi settori si alterneranno piogge sparse e numerosi temporali con anche qualche nevicata sulla dorsale appenninica a tratti a quote relativamente basse. Dalla sera il meteo andrà migliorando sulla Sardegna ed in seguito anche sul resto dell'area tirrenica centrale.

Sarà invece un sabato discretamente soleggiato al Nord a parte qualche residuo disturbo al Nordest in prima mattina seppur in un contesto di rapido miglioramento, il quale, si estenderà nel corso della notte successiva anche sulle regioni del Centro.

Meteo domani, giovedì 5 Marzo. Irrompe nuovo FRONTE al Nord, PIOGGIA e NEVE

La domenica infatti, sarà più tranquilla per gran parte del Paese salvo qualche possibile nota d'instabilità ancora sulle estreme regioni meridionali.

