Meteo con gelide nebbie al Nord Italia. Bello e freddo di notte altrove

Le condizioni meteo, a seguito della sfuriata di aria fredda che giunta da nord, hanno subito un deciso calo in ambito termico. L'alta pressione avanza da ovest e quindi determina un sensibile miglioramento del tempo sopratutto al Sud Italia, dove si erano avute precipitazioni anche a carattere nevoso a quote medio-basse.

Ma con l'alta pressione tornano le schiarite, ed anzi il diffuso bel tempo che già nella giornata di ieri ha interessato praticamente tutta Italia. Ma c'è il rovescio della medaglia, che si è già innescato la scorsa notte in Valle Padana, dove sono tornate le nebbie con temperatura diffusamente sotto lo zero.

Ed è questo il trend meteo che avremo per vari giorni in questa parte d'Italia, in attesa che vi sia un refolo di vento per agitare la massa d'aria e riportare le schiarite. Per il momento la possibilità di precipitazioni è pressoché remota, forse dopo metà settimana una relativa area di bassa pressione dovrebbe transitare dal Mar Ligure verso il Tirreno, e dar luogo a una modesta nuvolosità in Liguria, dove non è da escludere qualche piovasco.

Meteo settimana: forte Alta Pressione, ma con precipitazioni

A seguito di questa novità, addensamenti nuvolosi dovrebbero vagare tra la Sardegna ed il Mar Tirreno, concedendo qualche breve precipitazione a tratti. Non è da escludere qualche temporale sporadico.

Ma l'alta pressione tenderà a prevalere ancora per tutta la settimana, e dovremmo avere diffuse condizioni di sostanziale bel tempo, con temperature che ne regioni centro-meridionali torneranno a salire dopo il calo termico.

Anche nelle Alpi la temperatura salirà per effetto dell'alta pressione che riporterà aria relativamente calda in quota.

Insomma, per ora non ci sono stravolgimenti nel breve termine. In una visione d'insieme, avremo temperature superiori alla media stagionale.

