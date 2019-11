Meteo con FREDDO dietro l'angolo. Ecco i perché

SITUAZIONE ED EVOLUZIONE: In questi giorni l'Italia continua ad essere interessata dal flusso relativamente temperato di origine atlantica. Tradotto in semplici parole, non stiamo certo vivendo una fase climatica fredda, anzi, su alcuni angoli del Paese le temperature continuano a mantenersi leggermente sopra media.

Se percorriamo invece poche centinaia di chilometri al di là delle Alpi, il quadro generale è in forte fase di evoluzione. Masse d'aria molto fredda stanno infatti cominciando a scendere di latitudine e nel prossimo futuro, su queste zone dell'Europa centrale, si aprirà una fase meteorologica tipicamente invernale.

Nel contempo l'Italia continuerà fino a tutto il weekend a rimanere sotto il dominio delle correnti atlantiche e dunque in un contesto termico non certo rigido.

Ma le cose potrebbero cambiare anche per noi. Proprio con l'inizio della prossima settimana, un redivivo anticiclone delle Azzorre deciderà di spostare il suo centro motore verso latitudini più settentrionali portandosi fin verso il Nord Europa.

Questo tipo di configurazione favorisce sempre la discesa di aria fredda verso l'Italia. Ecco infatti che da lunedì cominceranno a rinforzare i venti freddi di Bora al Nord e sul lato adriatico e di Tramontana sul resto del Paese.

Ci attendiamo dunque un brusco calo delle temperature che si avvertirà maggiormente sui comparti orientali del Paese i quali sono geograficamente più esposti alle fredde correnti da nord est.

Tutti i settori del Triveneto, l'Emilia centro-orientale e la Romagna fino alle Marche saranno interessati da un calo termico nei valori massimi anche di 7-8°C rispetto a questi giorni.

Ma le differenze al Nord potrebbero essere ancora maggiori per quanto riguarda le minime. Laddove nelle notti tra lunedì e mercoledì i cieli riusciranno a rimanere più puliti dalle nubi, i termometri potrebbero addirittura scendere sotto lo zero anche sui comparti pianeggianti.

Questa fase decisamente più fredda potrebbe tuttavia concludersi intorno a metà della settimana quando un nuovo ritorno a correnti più temperate atlantiche riporterebbe il quadro climatico nuovamente meno rigido.

Pubblicato da Piero Luciani

