Meteo con CALDO AFRICANO verso l'ITALIA: durata

Situazione meteo ed evoluzione: nonostante stiamo vivendo una fase di tempo molto incerto e con temperature a tratti addirittura sotto media, le ultime nostre elaborazioni sembrano non lasciare ormai alcun dubbio sul futuro meteo-climatico. Dopo questa fase di stampo pienamente autunnale, la situazione generale sembra destinata a bloccarsi in una sorta di calda stabilità atmosferica.

Dopo il passaggio di una seconda, e per altro modesta perturbazione attesa per domani, da giovedì l'Anticiclone delle Azzorre sembra avvicinarsi all'Italia con molta decisione pronto a proporci una fase meteorologica nuovamente poco consona al periodo.

Meteo oggi pausa relativa, domani altra perturbazione su Italia

Già dalla giornata di giovedì, infatti il sole riprenderà a splendere su molte regioni d'Italia anche se i cieli del Nordest e del Centro saranno in parte disturbati da una residua nuvolosità, eredità della perturbazione ormai in fase di allontanamento.

Ma una svolta verso il ritorno del caldo e bel tempo si attiverà ad iniziare dalla giornata di venerdì. L'Anticiclone delle Azzorre sfrutterà un rialzo di latitudine del flusso atlantico riuscendo così ad abbracciare gradualmente l'Italia.

Meteo Italia, previsioni 15 giorni: OTTOBRATA e poi MALTEMPO dall'Atlantico

Il bel tempo si affermerà ulteriormente nel corso del successivo fine settimana, e se non ci saranno cambiamenti in sede previsionale, potrebbe accompagnarci almeno fino ai primi due o tre giorni della settimana successiva.

In questo lungo frangente, non solo avremo condizioni meteo spesso tranquille e governate da un buon soleggiamento, ma anche le temperature saranno decisamente sollecitate dalla stabilità atmosferica. Aumenteranno dunque soprattutto nei valori massimi fino a raggiungere valori superiori alla media del periodo.

Meteo per domani, martedì 8 ottobre. MIGLIORA, prima di nuova perturbazione

Con l'inizio della nuova settimana, l'atmosfera potrebbe ulteriormente surriscaldarsi sulle regioni del Sud e sulla Sicilia per effetto di venti caldi in risalita dal nord Africa ed innescati da una depressione in sprofondamento a ovest del Portogallo.

In questa fase non possiamo escludere valori termici addirittura prossimi ai 27-28°C sulle regioni prima citate.

Paura in Calabria per il TERREMOTO, epicentro vicino Catanzaro

Difficile al momento poter prevedere quanto durerà questa nuova fase di caldo bel tempo anche se alcuni centri di calcolo, vedrebbero un cambio della situazione intorno al 17-18 di ottobre.

Attendiamo ovviamente conferme in merito.

Per gli amanti della neve: video meteo dal Canada

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Ottobrata, la novità meteo che "ti aspetti"

- ANCONA

- AOSTA

Meteo Italia, l'inverno, a dicembre avrebbe nevicato

- BARI

- BOLOGNA

Meteo Stati Uniti, è già Inverno! Imponente irruzione fredda in arrivo

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

Ottobre: un mese dove il meteo può stupire

- CATANZARO

- FIRENZE

Evoluzione meteo: è tempo di Autunno vero? I dettagli

- GENOVA

- L'AQUILA

Meteo Italia: breve tregua, poi nuovo FRONTE al Nord in arrivo mercoledì

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina