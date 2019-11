Meteo con brevissima tregua prima di un nuovo forte peggioramento

SITUAZIONE ED EVOLUZIONE METEO: la perturbazione che ieri ha interessato molte zone del Nord e alcuni settori del Centro, si sposta verso sud ed il meteo comincerà a migliorare a partire dalle regioni settentrionali in queste ore.

La pioggia continuerà a cadere, seppur in forma non intensa, su alcune zone del meridione e ancora sulla fascia tirrenica. A rischio pioggia oggi saranno soprattutto l'alta Toscana, l'Umbria, il Lazio e a scendere la Campania e la Calabria tirrenica.

Sul resto del Paese non ci saranno particolari problemi, ed il meteo si manterrà nel complesso abbastanza tranquillo salvo qualche residuo piovasco in mattinata sull'estremo Nordest e forse sulla Liguria di Levante.

Da venerdì la pressione tenderà timidamente ad aumentare, quel che basta per tenere temporaneamente lontane le grandi piogge, anzi, il tempo si rimetterà anche sul bello in ampie aree, con con l'arrivo di un discreto soleggiamento su molte zone del Paese.

Gli unici disturbi saranno relegati al Nord Italia, sopratutto sulla Val Padana dove tra nebbie e le nubi basse il cielo potrebbe rimanere parzialmente coperto fino alla tarda mattinata.

Arriviamo così al weekend pronto ad iniziare ancora con il piede giusto. Nella prima parte di sabato il quadro meteorologico sarà molto simile alle 24 ore precedenti, con ancora l'insidia delle nebbie al Nord e delle nubi basse, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà ben soleggiato fin dal mattino salvo qualche nube di passaggio sull'area del basso Tirreno.

Ma le cose belle durano poco: ecco infatti che nel corso del pomeriggio-sera, cominceranno ad arrivare nubi via via sempre più dense verso le regioni del Nordovest. Questi minacciosi addensamenti nuvolosi saranno gli emissari di una nuova perturbazione pronta a riportare la pioggia su alcuni tratti d'Italia.

Osservate speciali saranno le zone del Nord Italia, ed ancora una volta parte dell'area tirrenica del Centro. Già dal mattino i cieli saranno ben coperti sulle regioni settentrionali dove cadranno piogge sparse e qualche nevicata sui rilievi alpini.

Col passare delle ore le piogge raggiungeranno anche gran parte della Toscana e verso sera il Lazio settentrionale.

In Sardegna, al Sud e su gran parte della fascia adriatica invece si potrà godere ancora di un meteo piuttosto tranquillo, anche se le nubi avranno comunque una maggior ingerenza soprattutto al Centro.

Infine segnaliamo un deciso rinforzo dei venti da Scirocco che spezzeranno gran parte dell'area tirrenica e del medio e basso Adriatico.

Temperature in leve calo al Nord, in aumento invece al Sud e sul versante adriatico.

Pubblicato da Piero Luciani

