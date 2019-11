Meteo con breve tregua: da domani nuova perturbazione

SITUAZIONE ED EVOLUZIONE METEO: come previsto l'intensa fase di maltempo sopraggiunta nel corso del weekend, ha definitivamente esaurito i sui effetti. Il quadro meteorologico è tornato più tranquillo su gran parte del Paese anche se l'atmosfera è ben lontana dal trovare una duratura quiete.

Quella di oggi sarà comunque una giornata discreta, caratterizzata da una spiccata variabilità con nubi sparse che si alterneranno a generose schiarite soprattutto nella prima parte del giorno.

Qualche isolato piovasco non possiamo tuttavia escluderlo in particolare sull'area del basso Tirreno.

Meteo 7 giorni: breve pausa dopo EMERGENZA MALTEMPO. Peggiora da Mercoledì

Nel corso del pomeriggio le nubi torneranno gradualmente ad aumentare ad iniziare dalle regioni del Nordovest. Sarà il preludio ad un nuovo peggioramento che riporterà la pioggia nella giornata di domani.

Mercoledì infatti, già dal mattino avremo cieli in prevalenza coperti da uno spesso tappeto di nubi su tutto il Nord dove cadranno piogge sparse, localmente copiose, dapprima ad ovest ma in estensione verso le restanti regioni settentrionali.

Alcune piogge bagneranno anche la Sardegna e le regioni del medio Tirreno specie la Toscana. Sul resto del Paese invece, il meteo continuerà a rimanere relativamente tranquillo salvo nubi sparse più dense sul basso Tirreno e sulla Sicilia. Su queste zone potrebbero arrivare alcuni piovaschi in serata.

Meteo Italia sino al 6 Dicembre, IRRUZIONE ARTICA con NEVE a bassa quota

Torneranno a rinforzare i venti da Scirocco con maggior importanza sulla fascia centro settentrionale Tirrenica e sul Mar Ligure, dove è atteso un deciso aumento del moto ondoso.

Giovedì la perturbazione comincerà lentamente a perdere di energia. Il meteo subirà un graduale miglioramento al Nord mentre rimarrà più incerto sulle regioni centrali tirreniche e su gran parte del Sud. Su queste zone continuerà a rimanere più elevato il rischio di rovesci localmente temporaleschi.

Previsioni meteo martedì 26. Tregua flash, si avvicina nuova perturbazione

Sul fronte delle temperature non ci attendiamo grossi scossoni in quanto le correnti d'aria continueranno ad essere orientate dai quadranti meridionali. Tuttavia una relativa diminuzione nei valori massimi si registrerà comunque al Nord mercoledì e sulle regioni centrali tirreniche e al Sud giovedì, ma questo esclusivamente per effetto di una maggior ingerenza del brutto tempo.

Pubblicato da Piero Luciani

