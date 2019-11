Meteo con acuto MALTEMPO e NEVE, ed ancora nel WEEKEND. Ecco Dove

Evoluzione meteo: non c'è tregua sul fronte meteorologico. L'assenza di un'area di alta pressione in sede mediterranea in grado di garantirci un po' di tranquillità, mantiene la strada totalmente aperta alle ingerenze atlantiche.

Le perturbazioni si susseguono ormai con cadenza regolare, andando tuttavia a penalizzare sempre le medesime aree come il Nordest, la Sardegna e tutto il versante tirrenico.

Le notizie per i prossimi 2-3 giorni non sono purtroppo delle migliori. Anzi, soprattutto nella giornata di oggi, molte regioni del Paese saranno nuovamente sotto l'assedio del maltempo, che seppur in forma meno estesa, condizionerà anche l'ormai prossimo WEEKEND.

Ma andiamo con ordine e vediamo come evolverà la situazione meteo da oggi e per tutto il fine settimana.

Come detto, quella di oggi, sarà la giornata peggiore nell'arco di questi 3 giorni. Tanta pioggia e qualche nubifragio colpiranno l'area centro orientale del Nord, il Levante ligure, le coste settentrionali della Toscana. Piogge comunque cadranno anche sul resto del Nord e sulla Sardegna.

Col passare delle ore le precipitazioni più intese si concentreranno sul Nordest, la Toscana fino al Lazio. Rovesci sparsi anche sul resto del Centro ad eccezione delle coste adriatiche.

Da segnalare inoltre le neve che potrà cadere sui rilievi alpini specie quelli dolomitici a quote prossime ai 1300-1600 metri e localmente più in basso verso la sera.

Tra la sera e la notte, il maltempo comincerà a perdere di energia ma nel contempo le precipitazioni raggiungeranno anche la Campania, la Calabria e il nord della Sicilia, per poi estendersi anche al resto del Sud.

Saranno proprio le regioni meridionali, e ancora la fascia tirrenica a trascorrere un sabato sotto le nubi e piogge sparse.

Andrà invece meglio al Nord salvo qualche piovasco in Emilia Romagna e sulle coste friulane.

Attenzione anche ai forti venti di Libeccio che spazzeranno con impetuose raffiche gran parte dell'area tirrenica mentre, sul lato opposto adriatico, rinforzeranno le correnti da Scirocco.

La domenica potrebbe invece essere la giornata più clemente sul fronte delle piogge anche se avremo una diffusa variabilità su tutto il Paese capace di produrre comunque qualche piovasco a ridosso del basso Tirreno.

Ma questa relativa tregua dalle piogge avrà vita breve. Già nel corso del pomeriggio, una nuova perturbazione arriverà sul Nordovest e la Sardegna dove entro sera torneranno a cadere nuove precipitazioni.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

