Meteo quasi estivo. CLIMA CALDO, arrivano primi picchi di 30 gradi e oltre

Prime prove d'estate sull'Italia, grazie all'influenza di un promontorio anticiclonico di matrice africana. I flussi caldi in questa fase investono però più direttamente la Penisola Iberica e parte della Francia, con temperature che in Spagna si sono innalzate fino a picchi di 35 gradi.

L'anticiclone è in lento spostamento verso l'Italia e con esso anche l'aria calda, con temperature in progressivo aumento sulle regioni occidentali e soprattutto sulle Isole Maggiori, anche se non si raggiungeranno i picchi termici misurati sulla Spagna.

L'aumento termico sarà invece meno evidente lungo le regioni adriatiche, per via di infiltrazioni d'aria fresca dai Balcani legate a dinamiche meteo turbolente che riguardano l'Europa Centro-Orientale con varie incursioni perturbate.

A metà settimana giungeranno correnti ulteriormente più fresche verso l'Adriatico e il Sud Peninsulare, attenuando così i bollori africani. Si tratterà però solo di un temporaneo arresto termico, con il caldo che poi tornerà successivamente protagonista.

Nel dettaglio, per la giornata di oggi, martedì 5 maggio, le temperature sono previste in ulteriore generale aumento quasi ovunque, con valori che si porteranno sopra media. Le temperature si porteranno fino a 26-27 gradi in Val Padana, ma anche su aree interne del medio versante adriatico e sul foggiano.

Clima caldo anche in Sicilia, con punte di 27-28 gradi sull'interno orientale. La regione più calda sarà però la Sardegna, con temperature che dovrebbero raggiungere isolate punte fino a 30 gradi sull'immediato entroterra della fascia occidentale dell'Isola.

Nella giornata di mercoledì ci sarà una lieve flessione termica al Nord e lungo le zone adriatiche, per via di aria più fresca. Il caldo sarà ancora piuttosto accentuato in alcune zone di Sardegna e Sicilia, con punte di 30 gradi. Valori di 26-27 gradi si potranno raggiungere anche al Sud e sul medio versante tirrenico.

Giovedì salirà di nuovo leggermente la temperatura sulle pianure del Nord e regioni centrali adriatiche. Attese punte fino a 25 gradi in Val Padana, mentre la Sardegna continuerà ad essere la regione più calda con picchi fino a 26-27 gradi. Il caldo tornerà ad intensificarsi ulteriormente nei giorni successivi.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

