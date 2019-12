Meteo Centro Italia: a quando la neve? Le ipotesi

I lettori nell'Italia centrale amanti dell'inverno si chiederanno quando il meteo proporrà scenari nevosi anche per le loro regioni.

Fino ad adesso gli Appennini non hanno avuto grandi quantità di neve (a differenza delle Alpi), anzi in alcune regioni come Abruzzo e Molise le cime sono ancora praticamente spoglie.

Nell'Appennino settentrionale tra Emilia Romagna e Toscana si pratica l'innevamento programmato con i cannoni spara neve, poiché da alcuni giorni il meteo è non particolarmente favorevole a nevicate e a freddo in quota.

C'è da chiedersi, invece, quando arriva una perturbazione che possa coinvolgere in maniera completa alle regioni centrali e portare finalmente delle nevicate copiose nell'Appennino.

Le cartine mostrano le precipitazioni nevose previste tra lunedì pomeriggio e martedì notte, quando finalmente una ingente perturbazione di matrice atlantica dovrebbe portare una buona quantità di neve tra le basse Marche, l'Abruzzo e Molise.

Questa sarà l'area col meteo più perturbato e pertanto, essendo oramai un clima piuttosto freddo, la neve dovrebbe depositarsi con una certa costanza dai 1700 - 1800 metri in su. Finalmente una boccata d'ossigeno anche per l'Appennino, poiché fino adesso ha ricevuto veramente poca neve.

