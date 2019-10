METEO in procinto di cambiare. CALDO ANOMALO spazzato via, verrà il FREDDO

La grande anomalia termica che ha caratterizzato il meteo di questo ottobre è ormai agli sgoccioli. Al momento le temperature sono ancora diffusamente oltre le medie su tutta Penisola, eccezion fatta per Sardegna e Sicilia alle prese con condizioni di residua instabilità.

Il caldo anomalo caratterizzerà tutta l'ultima domenica d'ottobre, ma non andrà oltre l'avvio di settimana. Già da lunedì lo scenario continentale vedrà la discesa di una perturbazione dalla Scandinavia verso il Centro Europa, alimentata da correnti fredde nordiche.

Tendenza meteo Novembre: ARRIVA IL FREDDO? Ipotesi

Questo abbassamento di latitudine del flusso artico eroderà l'anticiclone sulla nostra Penisola, a partire dal Nord dove fin da lunedì assisteremo ad un aumento della nuvolosità, segnale del peggioramento che si manifesterà con un vero e proprio capovlgimento meteo.

Il tempo peggiorerà sulle regioni settentrionali già martedì e poi gradualmente saranno coinvolte anche le regioni centrali. L'instabilità verrà innescata dall'ingresso di correnti più fredde al seguito della perturbazione, che segneranno un corposo calo termico sulla nostra Penisola.

Il calo termico diverrà davvero notevole entro mercoledì, quando sul Nord Italia la colonnina di mercurio farà segnare oltre 10 gradi in meno rispetto alla domenica. Avremo così l'avvio di una fase dinamica e più fresca, di certo più attinente all'autunno.

Il calo termico sarà percepito in misura notevole, proprio per via del caldo eccessivo di questi giorni. L'afflusso di correnti più fredde da nordest e il maltempo dovrebbero portare le temperature anche localmente sotto la media a metà settimana, soprattutto al Nord e lungo il medio versante Adriatico.

Pubblicato da Mauro Meloni

