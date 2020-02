Meteo, calma apparente prima della BURRASCA del WEEKEND: nevicate

La perturbazione sopraggiunta giovedì si sta già rapidamente allontanando dall'Italia lasciando dietro di se solo una residua instabilità sulle estreme regioni meridionali. Via libera al SOLE dunque che splenderà quasi indisturbato su tutte le regioni centro-settentrionali. Tra il tardo pomeriggio e la sera il meteo tornerà comunque tranquillo anche al Sud.

Credit iStock.

Ma questo ritorno al bel tempo non sembra destinato a durare per molto in quanto proprio a cavallo del WEEKEND ci attendiamo l'arrivo di una perturbazione atlantica. Sabato mattina cominceremo infatti a notare un graduale aumento delle nubi sulle regioni del Nord, sulla Toscana e sulla Marche. Più sole invece sul resto del Paese.

Meteo Italia: PERTURBAZIONI a ripetizione, PIOGGIA e anche altra NEVE

Col passare delle ore i cieli si faranno via via sempre più chiusi e grigi su tutto il Nord e la Toscana dove arriveranno, specie dal primo pomeriggio, le prime piogge sul Nord-Ovest e qualche nevicata sui rispettivi rilievi alpini intorno ai 1000 metri di quota.

Il quadro meteo rimarrà poi pressoché invariato per tutto il corso del pomeriggio mentre in serata alcuni piovaschi cominceranno a spingersi verso levante coinvolgendo dapprima la Toscana e verso la tarda sera la notte successive anche l'Umbria, il Lazio fino al nord della Campania.

Meteo Italia sino al 9 Marzo, severo MALTEMPO dal sapore invernale

Sul resto del Paese il sabato sarà comunque una giornata tutto sommato discreta.

Arriviamo così alla domenica che si aprirà con il brutto tempo sui comparti centrali ed orientali del Nord con piogge sparse e nevicate sulle rispettive aree alpine. Maggiori schiarite invece si registreranno già sul Nord-Ovest.

Stagione di TEMPORALI e GRANDINE alle porte

Tante nubi e piogge sparse inoltre su gran parte delle regioni centrali specie su Toscana, Marche, Umbria e Lazio. Al Sud avremo cieli grigi solo sulla Campania e un po' di nubi sparse sull'area ionica. Qualche schiarita in più invece sulla Calabria e sulle due Isole Maggiori.

Il meteo andrà poi migliorando tra il pomeriggio e la sera al Nord ed in seguito al Centro mentre rimarrà relativamente più incerto al Sud soprattutto sul lato tirrenico e sull'area più meridionale della Puglia.

Dal punto di vista termico non ci saranno grossi scossoni per tutto il periodo preso in considerazione. Le uniche differenze saranno di carattere fisiologico e dunque dovute al comportamento generale del meteo. Per capirci meglio laddove avremo maggiori schiarite si registreranno valori termici più miti rispetto alle zone interessate dal brutto tempo.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina