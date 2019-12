Meteo BURRASCOSO, neve anche in pianura: ciclogenesi mediterranea

SITUAZIONE ED EVOLUZIONE METEO. Una veloce perturbazione nord atlantica scivolerà molto rapidamente lungo lo stivale nel corso della giornata di oggi. Dopo la pioggia e la neve a bassa quota al Nord Italia, nelle prossime ore toccherà ad alcune regioni del Centro.

Sono infatti attese piogge sparse che dalla Toscana si sposteranno verso le Marche per poi scendere verso il Lazio, la Campania, la Calabria ed il nordest della Sicilia. Qualche spruzzata di neve potrà interessare l'area appenninica umbro marchigiana a quote mediamente comprese tra i 700-800 metri.

Da segnalare i forti venti di Maestrale che colpiranno la Sardegna e tutto il Tirreno dove sono attese anche alcune mareggiate.

Il meteo sarà invece più asciutto con qualche schiarita al Sud e nel resto dell'area adriatica, ma nelle regioni tirreniche è atteso un peggioramento. Nel frattempo, temporali e rovesci veloci transiteranno in Sardegna.

Caleranno le temperature soprattutto al Centro Nord.

Dopo il miglioramento atteso al Nord, ecco che tra il pomeriggio tardo e la sera le nubi torneranno ad aumentare sui settori del Nordovest, preludio ad un peggioramento atteso per le successive 24 ore.

Prepariamoci infatti ad un venerdì 13 di forte maltempo per alcune regioni d'Italia. Sotto osservazione saranno tutto il Nord e l'intera fascia tirrenica. Sulle regioni settentrionali faremo i conti non solo con la pioggia, ma anche con la neve che potrà cadere fino in pianura sul Piemonte, la Lombardia e su molte zone della Val Padana settentrionale. Cadrà abbondante sui rilievi alpini e prealpini e nord appenninici.

Tutta la fascia tirrenica sarà invece tartassata da forti piogge, temporali e addirittura qualche nubifragio. Maggiormente a rischio la Toscana, il Lazio ed in seguito la Campania e la Calabria tirrenica. Temporali anche intensi si avranno in Sardegna.

Con l'ingresso di aria fredda si manifesterà il rischio di grandine sopratutto nelle regioni tirreniche, la Sardegna ed il nord della Sicilia.

Nubi e piogge bagneranno comunque anche le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo con neve sugli Appennini sopra i 1200-1300 m. Altri piovaschi sono attesi inoltre sul resto del Sud Italia, mentre un tipo di tempo più asciutto lo ritroveremo solo sulle coste adriatiche più meridionali.

Avremo forti venti che colpiranno ancora una volta soprattutto il Tirreno dove ci attendiamo una persistenza del rischio di mareggiate.

La furia degli elementi comincerà a perdere di energia solo verso sera e a partire dalle regioni del Nord e dalla Toscana. Sarà comunque il preludio ad un miglioramento che si andrà a manifestare nel fine settimana.

Pubblicato da Piero Luciani

