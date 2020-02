Meteo burrascoso invernale. Freddo, temporali, grandine, neve e vento

Come previsto una prima perturbazione atlantica ha attraversato il nostro Paese nel corso di mercoledì portando piogge, temporali e anche qualche nevicata soprattutto sui rilievi appenninici. Sono i segnali che l'atmosfera non riesce più a garantirci quella ferrea stabilità dei giorni scorsi e questo a causa di un deciso cedimento dell'alta pressione.

Anche nelle prossime 48 ore il quadro meteorologico non tornerà tranquillo su gran parte del Paese. Un'altra perturbazione infatti, colpirà l'Italia nel corso della giornata di oggi. Col passare delle ore nevicate anche piuttosto importanti si concentreranno sui rilievi alpini di confine e sulla Valle d'Aosta. Piogge in seguito bagneranno parte del Piemonte, la Liguria di centro-levante e la Toscana.

Nel corso del pomeriggio e della sera la perturbazione scenderà verso il Centro-Sud con ancora piogge e qualche rovescio su Toscana, Marche, Umbria, Lazio , Campania e in serata anche sulle coste tirreniche della Calabria.

Possibili nevicate sui tratti appenninici centro-meridionali intorno ai 1200-1400 metri. Tra la tarda serata e la notte successiva il meteo andrà poi migliorando al Centro ad iniziare dalle Marche e dalla Toscana.

Calano le temperature specie al Centro Sud.

Venerdì il fronte perturbato insisterà principalmente all'estremo Sud dove continuerà a cadere qualche pioggia sparsa segnatamente su Puglia meridionale, Basilicata e settori centro-settentrionali della Calabria.

Torna il sole invece sul resto del Paese dove la giornata trascorrerà decisamente tranquilla salvo qualche residuo disturbo sugli Appennini nelle prime ore del mattino.

Temperature in nuovo aumento nei valori massimi specie sul lato tirrenico. Farà invece più freddo la notte in particolare al Nord e nelle vallate più interne del Centro con qualche possibile e debole gelata.

In seguito il meteo non tornerà ancora tranquillo in quanto tra sabato e domenica è atteso il transito di un'altra e più intensa perturbazione ma che dovrebbe tuttavia colpire soprattutto il Nord.

Per ulteriori dettagli vi rimandiamo all'editoriale dedicato al meteo del fine settimana.

Pubblicato da Piero Luciani

