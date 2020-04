Meteo, imminente brusco CROLLO TEMPERATURE

Un fronte freddo, di matrice scandinava, ha fatto il suo ingresso sull'Italia unendosi all'ammasso nuvoloso già presente al Centro-Sud e che era sopraggiunto dal Mediterraneo Occidentale nella giornata di Pasquetta. Il tempo è quindi in peggioramento, anche per via di notevoli contrasti termici.

La perturbazione nordica è seguita da aria più fredda, che già sta entrando sull'Alto Adriatico e in Val Padana sotto forma di venti di Bora e Grecale in generale rinforzo. Queste correnti dal Nord Europa vanno a collidere con l'aria molto più calda afromediterranea preesistente sull'Italia.

METEO d'Inverno alle porte d'Italia, ma in settimana anche l'Africa

L'aspetto meteo più significativo è quindi legato al brusco calo delle temperature, particolarmente avvertito anche per effetto del clima molto caldo che ha imperversato per tutto il weekend pasquale soprattutto sul Nord Italia, dove si sono misurate punte di 27/28 gradi.

Ora le temperature stanno crollando a partire dal Nord-Est e dai settori dell'Alto Adriatico, in estensione al resto del Nord e alle regioni centrali con particolare riferimento al medio versante adratico. La colonnina di mercurio calerà anche di 5-8 gradi rispetto alla Pasquetta tra Triveneto, Romagna, Marche ed Abruzzo.

Quest'aria fresca mercoledì dilagherà su gran parte d'Italia, con le temperature che quindi caleranno soprattutto sulle regioni meridionali. Quasi ovunque i valori massimi resteranno al di sotto dei 20 gradi, tranne che in Sardegna che non verrà praticamente raggiunta dall'irruzione fredda.

Il raffreddamento sarà davvero lampo, se si considera che fin da giovedì la colonnina di mercurio risalirà di nuovo un po' dappertutto e soprattutto al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, a causa del nuovo rinforzo dell'anticiclone che si avvarrà di un respiro d'aria calda subtropicale.

Le temperature torneranno rapidamente ad innalzarsi al di sopra della norma, con previsto arrivo del caldo soprattutto sulle Isole Maggiori, tanto che sul finire della settimana si potrebbero misurare punte termiche anche fino a 30 gradi.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

