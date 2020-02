Meteo breve termine: STOP Alta Pressione, intrusione dell'Inverno

Dopo un lunghissimo periodo governato dall'ALTA PRESSIONE, dal bel tempo e da un clima ben distante dai soliti standard invernali, ora le cose potrebbero finalmente cambiare. Non attendiamoci sicuramente l'arrivo dell'inverno che, per altro e giunti a questo punto, rischierebbe di fare solo più male che bene. Tuttavia l'atmosfera si agiterà e ci sarà l'occasione di rivedere un po' di pioggia, vento e anche la neve.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa succederà fino a giovedì.

Tempeste di grandine, temporali. Credit foto AdobeStock.

Intanto i primi segnali che qualcosa sta cambiando li avvertiremo già da oggi quando una maggior nuvolosità avvolgerà gran parte delle regioni del Nord e alcuni tratti dell'area tirrenica. Sul Friuli Venezia Giulia, sull'ovest della Lombardia, nel basso Piemonte e sulla Liguria avremo anche qualche possibile piovasco. Sul resto del Paese non ci saranno ancora grossi scossoni salvo il passaggio di qualche nube poco consistente.

Attenzione anche ai banchi di nebbia che potranno ancora disturbare nelle prossime ore parte della Val Padana.

Oggi ci attendiamo inoltre alcuni cambiamenti anche sul fronte termico. qualche grado in meno al Nord-Est ed una diminuzione più consistente sul lato occidentale dove si registreranno valori anche di 8-10°C in meno rispetto a ieri. Rimarranno invece molto miti e stazionarie le temperature sul resto d'Italia.

Mercoledì invece, arriva di gran carriera un fronte nord-atlantico. Dopo aver impattato sull'arco alpino, scivolerà in prima mattina sulle regioni del Nord-Est con piovaschi sparsi più probabili sul Friuli, nord del Veneto ed Emilia Romagna. Arriverà anche un po' di neve sui rilievi dolomitici intorno ai 1000 metri.

Col passare delle ore nubi, piogge e qualche rovescio temporalesco si muoveranno verso la Toscana, l'Umbria, il Lazio ed in seguito su Campania e Calabria tirrenica. Anche sui rilievi del Centro-Sud potrà cadere la neve localmente a quote relativamente basse in serata.

Calano di qualche grado le temperature al Centro-Sud.

Giovedì la perturbazione si allontanerà molto rapidamente dall'Italia lasciando dietro di se una residua instabilità sul basso Tirreno dove il meteo migliorerà comunque abbastanza in fretta.

Rinforzano i venti di Maestrale su gran parte del lato tirrenico.

Verso sera però il tempo tornerà gradualmente a peggiorare a partire dalle regioni del Centro preludio ad un venerdì nuovamente incerto. Ma di questo ce ne occuperemo in altri editoriali.

Pubblicato da Piero Luciani

