Meteo: ALTA PRESSIONE fino inizio WEEKEND. Incombe ARIA FREDDA

Come previsto il nuovo anno si è aperto all'insegna dell'alta pressione. Un promontorio anticiclonico infatti, ha ormai avvolto tutto il nostro Paese e la quiete atmosferica sta dilagando senza particolari ostacoli su tutte le Regioni.

Il meteo dunque non offrirà particolari spunti con un dominio quasi incontrastato del sole e del clima che diverrà via via nuovamente mite soprattutto al Centro Sud.

Oggi, giovedì 2 gennaio avremo infatti condizioni di bel tempo su tutte le Regioni salvo foschie dense e banchi di nebbia sulla Val Padana e su alcuni tratti del Centro specie nelle vallate interne della Toscana e dell'Umbria. Qui si potranno anche registrare forti riduzioni alla visibilità nottetempo e nelle prime ore del mattino.

Timidi e locali addensamenti di nubi medio-basse si registreranno sulle coste liguri e su quelle centro settentrionali toscane.

Sul fronte termico ci attendiamo un ulteriore e generale aumento nei valori massimi più apprezzabile al Sud, su gran parte del Centro e sui settori montani del Nord.

Venerdì 3 una maggior ingerenza di masse d'aria relativamente più umida da ovest, eleveranno il rischio di nebbia e nubi medio-basse al Nord e sull'area tirrenica del Centro dove si manterrà comunque sempre molto basso se non addirittura assente il rischio di pioggia.

Più sole invece sul resto del Paese con valori termici in ulteriore salita fino a superare la media climatologica.

Il successivo WEEKEND inizierà con un sabato ancora leggermente incerto sull'area tirrenica con masse d'aria umida responsabili di una maggior nuvolosità con anche il rischio di deboli e brevi piovaschi ad appannaggio però delle sole aree tirreniche specie sui litorali della Toscana meridionali, su quelli laziali e fino alle coste campane e centro settentrionali calabresi. Più sole altrove con banchi di nebbia sulla Val Padana. Temperature stabili.

La giornata di domenica infine, farà registrare i primi segnali di un possibile cambiamento. L'alta pressione infatti, si proietterà nuovamente verso nord innescando la discesa di masse d'aria fredda dalle regioni del Polo e dirette verso l'Italia. Tra il pomeriggio e la sera di domenica infatti, ci attendiamo un rinforzo dei venti freddi nord-orientali con l'arrivo di possibili note d'instabilità sul medio versante adriatico, sulle aree interne della Basilicata e tra il sud della Calabria e della Sicilia. Su queste aree saranno possibili veloci rovesci anche nevosi a quote relativamente basse stante un rapido abbassamento delle temperature.

Sul reato del Paese la domenica trascorrerà interamente più tranquilla a parte le consuete nebbie al Nord ed un generale aumento dei venti.

Pubblicato da Piero Luciani

