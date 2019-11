Meteo Alpi: nevicate intense e talvolta ECCESSIVE

Non solo in pianura, ma anche e soprattutto in montagna il meteo si sta facendo veramente estremo.

Nevicate esagerate sulle Alpi stanno portando dei problemi non indifferenti in Trentino Alto Adige e nell'alto Veneto: la neve è una vera e propria manna dal cielo per nevai e ghiacciai ed è fondamentale che ne venga giù in buona quantità in questo periodo, proprio perché la prima neve abbondante dell'anno è quella che dura di più.

Oltretutto, forse non tutti sanno che è proprio novembre il mese più nevoso in assoluto dell'anno per molte zone delle Alpi, mentre l'inverno solitamente non è affatto carico di neve, ma è freddo e luminoso. In particolare, negli ultimi periodi, il meteo invernale è diventato sempre più anticiclonico sulle Alpi, pertanto non ci si può più fidare delle nevicate invernali, ma c'è bisogno di abbondanti nevicate autunnali o primaverili.

Quest'anno parrebbe che il meteo sia ostinatamente nevoso e da un primo punto di vista sembrerebbe una buona cosa: sicuramente lo è per le scorte idriche delle nostre Alpi, ma ricordo che tutta questa neve in così poco tempo può portare a gravi disagi per gli abitanti locali.

Insomma, come sempre vige la regola del buon senso: anche noi abbiamo invocato per molto tempo le nevicate indispensabili per le nostre Alpi, a patto che venissero in quantità anche abbondante ma dilazionata nel tempo, mentre avere accumuli esagerati nel giro di pochi giorni provoca oltre a danni economici e agli esseri umani, anche danni alla vegetazione poiché la neve pesante spacca rami e fa abbattere alberi.

