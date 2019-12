Meteo Italia sino al 21 Dicembre: incisiva variabilità anche con freddo

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO AL 21 DICEMBRE

Il titolo odierno ci dà un'idea di quelle che saranno le condizioni meteo climatiche da qui a ridosso del Natale. Non solo, ci dà un'idea di quella dinamicità atmosferica di cui s'è scritto ripetutamente e soprattutto ci fa capire che in questo preciso momento dobbiamo utilizzare tutte le cautele del caso.

Il motivo della prudenza è duplice: in primis si sta andando incontro alle vacanze natalizie e sapere che tempo farà è un'impellenza di tanti. Il secondo è che l'atmosfera sta compiendo delle manovre che potrebbero segnare, pesantemente, l'andamento di un'intera stagione. Preferiamo prudenza, in virtù anche delle ampie variazioni che ci prospettano i modelli matematici sull'evoluzione atmosferica.

Diciamo questo, che per sommi capi avremo un po' di freddo alternato a temporanee fiammante anticicloniche (niente a che fare con quelle di altre annate) e infine potrebbe verificarsi un'ondata di maltempo. Maltempo che verrebbe innescato, ancora una volta, dallo scivolamento di una depressione atlantica sulla Penisola Iberica laddove potrebbe andare a isolarsi un vortice ciclonico secondario. A quel punto saremmo giunti a qualche giorno dal Natale.

Abbiamo cercato di riassumere l'estrema dinamicità che viene prospettata dai calcolatori, che si potrebbe tradurre in meteo estremamente variabile per quanto concerne le condizioni atmosferiche e termiche.

IL METEO A BREVE TERMINE

I modelli matematici di previsione confermano una settimana tipicamente invernale. Avremo il passaggio di alcuni impulsi freddi, che porteranno le temperature al di sotto delle medie stagionali e che favoriranno nevicate a quote relativamente basse.

Nevicate che si spingeranno anche lungo la dorsale appenninica e a seconda delle regioni considerate v'è la possibilità di neve a quote nettamente collinari o comunque al di sotto dei 1000 metri. Non solo, un altro elemento che dovremo considerare sarà il vento che soffierà con forza dai quadranti nordoccidentali, o a tratti settentrionali. Le ultime proiezioni spingono la neve anche in alcune aree della Valle Padana, ma come scritto in altri approfondimenti, non dovremmo andare oltre le spruzzate di neve, o solo fioccate di breve durata.

Neve che cadrà anche in Appennino, ma generalmente sopra i 1500 metri di quota.

Nel corso del weekend, quindi proiettandoci nel medio termine, potremmo assistere a un'irruzione più vigorosa seppur temporanea, ma di ciò avremo modo di riparlarne.

VERSO NATALE

Ripetiamo quanto scritto in apertura, ovvero che considerando il periodo dobbiamo necessariamente usare molta prudenza. Le dinamiche atmosferiche in atto sono eclatanti, nel senso che da quel che accadrà da qui a una settimana potrebbe dipendere il futuro di un'intera stagione invernale.

Tornando al tempo, si prospetta una variazione nella traiettoria delle irruzioni ovvero non più in Italia ma sulla Penisola Iberica. Ciò perché l'Alta delle Azzorre dovrebbe allontanarsi dall'Europa occidentale, facilitando in tal modo gli affondi ciclonici verso la Spagna e tali affondi dovrebbero tradursi in un temporaneo ritorno dell'Alta africana sul nostro Paese.

Temporaneo perché a quanto pare potrebbero crearsi le condizioni ideale per l'isolamento di un vortice ciclonico afro-mediterraneo i cui effetti sembrerebbero destinati anche all'Italia. Insomma, a ridosso del Natale potremmo registrare un'ondata di maltempo.

O TUTTO O NIENTE

Tornando un attimo alle dinamiche atmosferiche, diciamo questo: il Vortice Polare proverà in tutti i modi a conquistare il polo geografico ma dovremo capire se riuscirà a ricompattarsi o se i disturbi provenienti dalla troposfera lo manterranno deformato al punto tale da generare ulteriori riscaldamento stratosferici. Nel primo caso ciao ciao inverno, almeno sino a febbraio, nel secondo al contrario potrebbe iniziare un lungo periodo propizio alle irruzioni d'aria fredda.

IN CONCLUSIONE

Insomma, vi invitiamo a seguire con molta attenzione i vari approfondimenti settimanali - previsionali e non - perché molto probabilmente saremo in grado di darvi una risposta su quel che proporrà la stagione invernale. Da qui sino a febbraio.

