Meteo Aeronautica 30 giorni: ci risiamo, trend pessimo

Il meteo con validità *30 giorni diffuso dell'Aeronautica Militare* presenta una linea di tendenza pessima, con persistenti anomalie. Osserverete anche voi dalla scheda e dal commento, che la linea di tendenza propone la prosecuzione dell'Autunno con differenze sostanziali da quello che dovrebbe avvenire.

Innanzitutto, appare costante la tendenza a temperature sopra la media, ma tutto ciò fa parte ormai delle nuove stagioni, non costituisce una novità, anche se si sperava il rientro a valori nella norma.

Per le piogge, tra anomalie positive e negative, dovrebbe piovere complessivamente in media, ma su ciò abbiamo forti dubbi, in quanto la piogge cadono circoscritte in brevi periodi e più intense del solito. Ovviamente, questa tendenza offre solo una visione complessiva, e non va intesa come bollettino meteo.

*IL BOLLETTINO UFFICIALE - AERONAUTICA MILITARE ITALIANA*

14 - 20 Ottobre 2019

Nella prima settimana la nostra penisola sarà interessata da un regime di flusso sudoccidentale di correnti calde e umide al nord e un regime di alta pressione al centro-sud. Ne conseguiranno un regime pluviometrico decisamente inferiore alla media del periodo al centro-sud ed in linea al nord. Per quanto invece attiene alle temperature, si ritiene che le stesse saranno ovunque superiori alla media climatologica.

21 - 27 Ottobre 2019

Leggero indebolimento del campo di alta pressione al centro-sud nella seconda settimana, con conseguente rientro dei regimi pluviometrici all'interno della media stagionale su tutto il paese. La temperatura invece continuerà a permanere al di sopra della media del periodo su tutto il paese.

28 Ottobre - 03 Novembre 2019

Ulteriore indebolimento nella terza settimana del campo di pressioni, con conseguente aumento del regime pluviometrico, che si porterà ovunque, anche se di poco, al di sopra della media del periodo. Permangono in vece al temperature, al di sopra della media stagionale.

04 - 10 Novembre 2019

Nuovo leggero ridimensionamento del camp odi pressioni su tutto il paese atteso nell'ultima settimana, con le precipitazioni che torneranno ovunque nel range medio del periodo. Nessuna particolare variazione attesa invece riguardo alle temperature, che in generale si manterranno al di sopra della media del periodo, con l'esclusione al più della pianura padana e della Toscana dove si riporteranno nella media.

*AVVERTENZE*

_Il carattere caotico dell'atmosfera comporta che le previsioni meteorologiche con indicazioni di dettaglio sull'evoluzione del tempo in singole località (previsioni di tipo classico), possano estendersi temporalmente solo a pochi giorni; oltre tale termine la previsione risulta inaffidabile. Le previsioni a lunga scadenza costituiscono l'ultima frontiera della meteorologia nel settore delle previsioni operative. Sono il risultato di una filiera articolata di processi che sono resi possibili grazie all'impiego di potenti calcolatori elettronici, di complessi modelli fisico-matematici che simulano più volte contemporaneamente (ensemble) il comportamento del Sistema atmosfera-oceano, ma anche dell'elaborazione di un massiccio flusso di dati meteo-marini. Infine, l'esperienza e l'interpretazione dell'uomo, in termini meteo-climatologici, gioca un ruolo altrettanto importante. Tuttavia, le previsioni a lungo termine sono molto diverse da quelle di tipo classico, in termini di dettaglio e di affidabilità, in quanto non forniscono l'evoluzione del tempo in singole località e/o in specifici istanti del giorno. Forniscono invece delle indicazioni probabilistiche dell'eventuale scostamento di un parametro meteo, in un determinato periodo, rispetto ai valori medi climatologici. Le previsioni che seguono rappresentano quindi delle tendenze dell'andamento atmosferico atteso e, pertanto, esprimono delle indicazioni di massima di ciò che possiamo ragionevolmente aspettarci nel periodo e nell'area indicata._

Fonte meteoam.it, ovvero l'Aeronautica Militare.

Potrete consultare il bollettino meteo 30 giorni nel sito web dell'Aeronautica Militare ogni settimana.

