Meteo Adriatiche: per ora poche piogge. Lungo termine novità

Previsioni meteo: non giungono buone notizie dal punto di vista delle precipitazioni per le adriatiche. Ancora una volta saranno assenti le fasi perturbate di origine continentale che potrebbero portare piogge e temporali sparsi su tali aree.

ENSEMBLE per Bari (cortesia Wetterzentrale), a titolo di esempio ma può andar bene per qualsiasi altro comune delle Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. La caratteristica saliente è l'assenza totale di pioggia per più giorni, unita ad un clima troppo caldo.

Come già scritto i nostri diversi articoli, le aree soggette a piogge e temporali saranno esclusivamente quelle tirreniche, con possibili fenomeni meteo anche di forte intensità al Nord-Ovest, sulla Toscana e sulle due Isole maggiori.

Il resto dell'Italia vedrà poco o nulla, ma le regioni che sono più in forte deficit sono quelle adriatiche del Centro e del Sud, ovvero un'area compresa tra le Marche e la Puglia.

In queste regioni, purtroppo, non sono previste fasi meteo piovose, anzi continuerà il caldo imperterrito anche per i prossimi giorni, con temperature sempre esclusivamente sopra la media e soleggiamento marcato.

Solo nel lungo termine è possibile lo sblocco di tale situazione, ma poiché mancano ancora tanti giorni e le previsioni sono soggette a modifiche non ci sentiamo di dare conferme per quanto riguarda le piogge per queste regioni.

Pubblicato da Davide Santini

