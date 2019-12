Meteo 7 GIORNI: weekend con qualche pioggia, poi il freddo punterà l'Italia

METEO SINO ALL'11 DICEMBRE, ANALISI E PREVISIONE

Il vortice mediterraneo ha perso forza e resta relegato ad ovest della Sardegna, senza riuscire a progredire verso est per via del blocco dell'alta pressione presente sui Balcani. Ulteriori correnti instabili vengono richiamate verso il Sud e le due Isole Maggiori, dove ancora agisce la perturbazione che comporta piogge e temporali, specie sulle aree ioniche.

Al seguito del passaggio della perturbazione mediterranea, la pressione tenderà gradualmente ad aumentare in quanto il vortice tenderà nettamente ad indebolirsi. Tuttavia, non avremo un miglioramento così deciso ovunque. I rimasugli della perturbazione porteranno dei disturbi ancora all'estremo Sud Italia.

Inoltre, infiltrazioni d'aria umida da ovest porteranno variabilità sulle aree esposte del versante tirrenico. Lo scenario non cambierà nemmeno nel weekend dell'Immacolata, durante il quale l'andamento proverà a invadere il Mediterraneo ma persisteranno ancora dei disturbi al Centro-Sud con qualche isolata precipitazioni.

FASE METEO MOLTO DINAMICA, ARIA FREDDA ANCHE VERSO L'ITALIA

Una modesta fase anticiclonica caratterizzerà, come già accennato, il weekend dell'Immacolata, ma con l'azione di disturbo di correnti umide occidentali. Al Nord ci sarà tempo asciutto, ma con nebbie. La situazione sarà più autunnale che invernale, con temperature sopra la media. Un po' di freddo ci sarà su conche e vallate, in parte sulle pianure del Nord per le inversioni termiche.

Dopo questa fase di variabilità, la pressione sul bacino del Mediterraneo tornerà a diminuire, perché avremo l'incombenza di una nuova saccatura, coadiuvata da aria fredda in quota che punterà soprattutto il Centro Europa e poi i Balcani. Questo affondo freddo lambirà l'Italia, che verrebbe attraversata da una perturbazione tra il 9 e l'11 dicembre con un moderato calo termico.

I valori di temperatura si porteranno sotto le medie stagionali. Inizierà così una fase molto dinamica, che potrebbe precedere un guasto meteo invernale, ben più consistente, dopo il 12 dicembre. L'aria fredda artica potrebbe puntare verso metà mese l'ovest del Continente, attivando sull'Italia l'afflusso d'aria più umida che porterebbe maltempo, stavolta anche sul Nord Italia.

METEO VENERDI' 6 DICEMBRE, ECCO DOVE SONO PREVISTE PIOGGE

I residui della depressione mediterranea favoriranno la presenza di nubi sparse, anche consistenti, sull'Italia centro meridionale e localmente anche al Nord, in Emilia Romagna e pianure venete. Sul resto del Settentrione avremo ampie aperture del cielo e ancora locali gelate al primo mattino fino in pianura, dove faranno comparsa anche maggiori nebbie.

Previsto qualche piovasco al Sud ed est Sicilia, ma soprattutto tra Calabria e Puglia con rovesci moderati soprattutto sul catanzarese e sul Salento che si attenueranno nella seconda parte della giornata. Sporadici fenomeni potranno aversi anche tra Bassa Toscana, Umbria, Lazio Campania e Sardegna settentrionale. Tempo asciutto sulle rimanenti zone.

METEO WEEKEND IMMACOLATA, QUALCHE ALTRA PIOGGIA AL CENTRO-SUD

Ulteriore miglioramento sabato, ma ancora con disturbi nuvolosi più consistenti lungo le regioni tirreniche dove sarà più probabile qualche pioggia, specie tra Toscana, Lazio, Umbria e Campania. Sul resto d'Italia prevarranno le aperture, attese nebbie in Val Padana durante le ore più fredde nottetempo e al primo mattino.

Nessuna novità per domenica, a parte un possibile peggioramento serale sulle Alpi per l'approssimarsi di un fronte nord-atlantico con fenomeni soprattutto sulle aree di confine. Le correnti più umide di libeccio porteranno qualche pioviggine intermittente sull'area tirrenica, la Liguria di Levante e l'ovest della Sardegna.

MITEZZA SULL'ITALIA, FREDDO LOCALMENTE LA NOTTE

Le temperature resteranno ancora sopra media su gran parte d'Italia. Tuttavia, almeno sul Nord il clima notturno resterà ancora un po' rigido, anche per via dell'accentuazione di inversioni termiche con nebbie. Farà freddo anche su conche e vallate. Solo ad inizio settimana potrebbe aversi un nuovo calo termico a partire dalle Alpi, per via di aria più fredda che poi dilagherà ovunque.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Peggioramento da martedì soprattutto al Centro-Sud, ma in rapida evoluzione con maggiori effetti lungo le Adriatiche. Seguiranno correnti più fredde, ma non troppo, in quanto l'aria nordica al seguito del fronte avrà come principale bersaglio l'Est Europa. Successivamente avremo condizioni atmosferiche vivaci, con nuovi affondi perturbati.

