Meteo 7 Giorni: VORTICE verso Italia. STOP al CALDO e nuovi FORTI TEMPORALI

METEO SINO AL 22 MAGGIO 2020, ANALISI E PREVISIONE

L'Italia rimane sempre nel bel mezzo tra le correnti molto calde provenienti dal Nord Africa e quelle più fresche d'origine oceanica. Va detto che l'aria rovente che imperversa sul Mediterraneo, responsabile di picchi termici da record sul Sud Italia, si contrappone ad una massa d'aria decisamente fredda presente sul Nord Europa, dove ci sono temperature rigide e neve in pianura.

L'area di scontro di masse d'aria diverse sarà ancora una volta il nord Italia e la presenza delle Alpi farà da ulteriore trampolino per l'instabilità anche temporalesca che tende a rinnovarsi. In questa fase, tuttavia, il vortice ad ovest dell'Italia sta perdendo energia e pertanto anche gli effetti sulla nostra Penisola, in termini di instabilità, risultano più modesti.

Meteo: le previsioni sull'Italia per domani, domenica 17 maggio

Dopo una nuova recrudescenza del caldo all'estremo Sud, le temperature inizieranno a calare lievemente. Stiamo vivendo una fase estrema, nella quale correnti roventi sahariane risalgono sul Mediterraneo Centrale colpendo il Sud Italia. Il picco della fase di calura sta finendo e da domenica comincerà un graduale refrigerio.

METEO SI SBLOCCA, VORTICE DI TEMPORALI VERSO L'ITALIA

A seguito del weekend ancora caratterizzato dal caldo eccessivo sulle regioni meridionali, per l'inizio della nuova settimana l'Italia si avvia verso una fase che vedrà finalmente le temperature rientrare su valori più in linea con il periodo. In compenso però avremo delle insidie rilevanti da non sottovalutare, in quanto da ovest avanzerà il vortice rimasto a lungo bloccato sulla Spagna.

L'area ciclonica, sebbene attenuata, si metterà in moto dal Mediterraneo Occidentale verso l'Italia, con ripercussioni che si tradurranno in una generale accentuazione dell'instabilità atmosferica. Il vortice, in lenta evoluzione, transiterà quindi sulle nostre regioni e il tutto avverrà gradualmente da lunedì a giovedì.

Ci sarà così una fase gradualmente più instabile verso il Centro-Sud, con temporali pomeridiani. Il caldo africano allenterà la morsa, con ritorno delle temperature nella media da mercoledì. Tra giovedì 21 e venerdì 22 il vortice traslerà più ad est, assorbito da un'area depressionaria più organizzata sull'est Europa. Sul nostro Paese continueranno ad affluire infiltrazioni fresche da nord.

METEO DOMENICA 17 MAGGIO, MOLTE NUBI MA POCHI FENOMENI

Ci sarà una lieve tregua anche sul Nord Italia, con instabilità molto più affievolita. Al mattino le precipitazioni dovrebbero limitarsi a coinvolgere le Alpi Occidentali ed il Basso Piemonte, mentre ci saranno nubi e schiarite sulle restanti zone del Nord. Tra pomeriggio e sera i fenomeni interesseranno temporaneamente, a macchia di leopardo, il resto della cerchia alpina.

Sulla Val Padana non sono invece attesi fenomeni di rilievo, con nuvole alternate a schiarite. Banchi di nubi medio-alte in prevalenza stratiformi, anche compatte, continueranno a transitare al Centro-Sud, alternate a schiarite, ma con fenomeni assenti o molto isolati. Qualche acquazzone pomeridiano si avrà lungo l'Appennino tosco-emiliano e sui settori umbri.

METEO INIZIO SETTIMANA, PEGGIORA CON INSTABILITA' DA OVEST

La nuova settimana inizierà con tempo nel complesso stabile e abbastanza soleggiato, anche se con qualche temporale soprattutto su Alpi e Sardegna, per l'avanguardia del vortice ciclonico dal Mediterraneo Occidentale che inizierà ad avvicinarsi. Non sono esclusi fenomeni di forte intensità sull'isola, mentre qualche rovescio potrà interessare anche l'Appennino Centro-Settentrionale.

Martedì instabilità più accentuata sulle Alpi e soprattutto in prossimità delle zone appenniniche ed in Sardegna, dove i fenomeni sconfineranno anche alle aree costiere e insisteranno non solo nelle ore più calde. Mercoledì il tempo tenderà a peggiorare più diffusamente sulle regioni centro meridionali con molti temporali, mentre un generale miglioramento è atteso al Nord.

CALDO AGLI SGOCCIOLI

Da domenica il caldo inizierà lievemente ad allentare la morsa, ma con temperature ancora molto alte sui settori ionici e sulla Sicilia orientale Il contesto resterà estivo anche ad inizio settimana, soprattutto sui settori ionici, pur con tendenza a netto calo delle temperature nei giorni subito a seguire, per l'arrivo del vortice ciclonico con temporali e aria fresca.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il caldo anomalo dovrebbe abbandonare anche le regioni meridionali, con una fase termica ovunque più normale per il periodo. A metà settimana il vortice si porterà verso il Sud Italia dove ritroveremo il tempo più instabile, mentre a seguire l'anticiclone riconquisterà tutto il Paese con temperature di nuovo in risalita.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

METEO CITTÀ

