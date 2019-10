Meteo 7 giorni: PEGGIORA, verso periodo più freddo autunnale per Ognissanti

METEO SINO AL 2 NOVEMBRE, ANALISI E PREVISIONE

Il bel tempo ha ripreso a pieno regime sull'Italia, ma non sulle due Isole Maggiori ancora lambite dagli effetti residui di una circolazione ciclonica in fase di definitivo colmamento sull'entroterra nord tunisino. L'instabilità sulle due Isole Maggiori è quindi agli sgoccioli ed in avvio di settimana vedremo le ultime incertezze solo in Sicilia.

Il maltempo è perdurato così a lungo sulle medesime zone ed in particolare sulla Sicilia con anche nubifragi a più riprese, per il fatto che il vortice afromediterraneo non ha avuto modo di traslare verso levante, per l'ostacolo dell'anticiclone proteso verso il Mar Ionio e i Balcani con un'azione di blocco estremamente tenace.

A parte il tempo imbronciato sulle due Isole Maggiori, nel resto d'Italia il meteo vede tanto sole, per il rafforzamento di un campo di alta pressione che si accompagna sempre a clima molto mite. Quest'anticiclone non avrà però lunga durata, tanto che già da lunedì avremo i primi cenni di indebolimento della struttura altopressoria sul Nord Italia.

A livello europeo, lo scenario d'inizio settimana vedrà la discesa di una perturbazione dalla Scandinavia verso il Centro Europa, alimentata da correnti fredde nordiche. Questo abbassamento di latitudine del flusso artico eroderà l'anticiclone sulla nostra Penisola, a partire dal Nord dove già lunedì si affacceranno le propaggini più avanzate della perturbazione in arrivo da nord.

Martedì entrerà nel vivo il nuovo peggioramento sul Nord Italia e poi gradualmente saranno coinvolte anche le regioni centrali. L'instabilità verrà innescata dall'ingresso di correnti più fredde al seguito della perturbazione, che segneranno un raffreddamento sulla nostra Penisola, tanto che entro mercoledì il calo termico al Nord sarà anche di oltre 10 gradi in meno rispetto al weekend.

Il calo termico sarà percepito in misura notevole, proprio per via del caldo eccessivo di questi giorni. Le temperature si porteranno fin sotto la media, per gli ultimi d'ottobre, al Nord e sul medio versante adriatico. Avremo l'avvio di una fase dinamica e più fresca per inizio novembre quando potrebbero seguire ulteriori impulsi perturbati, sospinti da correnti nord-atlantiche.

La nuova settimana debutterà ancora con un anticiclone ancora dominante, ma poi il bel tempo sarà insidiato da correnti fresche ed instabili dal Nord Europa, in discesa a latitudini più basse e con ripercussioni fin sull'Italia. La giornata di lunedì sarà ancora decisamente soleggiata soprattutto al Centro-Sud, a parte addensamenti ancora consistenti in Sicilia con qualche rovescio.

Al Nord, nel corso della giornata si affacceranno nubi consistenti, collegate ad infiltrazioni umide e ad un cedimento dell'anticiclone. Si tratterà in sostanza delle propaggini di una perturbazione che poi martedì entrerà in scena sul Nord Italia, con prime precipitazioni organizzate poi in estensione entro sera verso la Toscana, le Marche e la Sardegna nord-occidentale.

Altrove reggerà ancora meteo stabile, ma non mancheranno nubi irregolari con nuova instabilità che si attiverà in Sicilia. Per mercoledì il tempo peggiorerà anche su tutto il Centro-Sud, a seguito dell'ingresso più diretto delle correnti fredde che favoriranno la genesi di una bassa pressione secondaria sull'Italia.

In avvio settimana assisteremo ad una graduale flessione delle temperature a partire dal Nord e dalla Toscana, per l'approssimarsi di correnti più fresche ed umide. L'abbassamento termico sarà inizialmente più marcato sui settori alpini, poi tra martedì e mercoledì le temperature caleranno in modo più netto al Centro-Nord e si perderanno anche fino a 10 gradi rispetto ai giorni del weekend.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Da giovedì 31 ottobre il tempo dovrebbe invece migliorare a iniziare dal Nord e poi venerdì anche al Centro. Le temperature tenderanno a diminuire ulteriormente, con valori anche localmente sotto la media. Durante il weekend non è escluso un nuovo impulso fresco, questa volta di matrice atlantica con un peggioramento generale prima al Nord poi sul resto d'Italia.

Nel primo scorcio di novembre le perturbazioni atlantiche potrebbero entrare più agevolmente sul Mediterraneo Centrale, in un contesto che sarà decisamente più attinente all'autunno. Si realizzerebbero condizioni più favorevoli alle piogge frequenti e non si escludono nuove irruzioni fredde dal Nord Europa.

