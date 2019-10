Meteo 7 giorni: veloce passaggio di una PERTURBAZIONE, poi cambia tutto

METEO SINO AL 14 OTTOBRE, ANALISI E PREVISIONE

Continua a mantenersi alquanto dinamico lo scenario meteo sull'Italia. Una nuova perturbazione d'origine atlantica avanza verso il Nord Italia, dove andrà ad erodere l'anticiclone appena insediatosi sul Mediterraneo. Nel frattempo si attarda sull'estremo Sud il vortice di bassa pressione, che ha spostato il proprio fulcro sulle coste libiche.

Il nuovo fronte perturbato irromperà mercoledì con precipitazioni al Nord, non distribuite in modo omogeneo in quanto il Nord-Ovest sarà in parte saltato. Quest'impulso instabile avrà un'evoluzione rapida e lambirà solo marginalmente le regioni centrali. Le aree ioniche dell'estremo Sud continueranno a risentire della vecchia perturbazione.

Lo scenario migliorerà poi quasi ovunque giovedì, a parte residua variabilità sul Centro Italia. Il fronte perturbato atlantico non dovrebbe sfondare verso il Sud dove andrà progressivamente a rinforzare l'anticiclone. Da venerdì il dominio anticiclonico si irrobustirà e pertanto avremo a che fare con una fase di meteo più stabile.

VERSO OTTOBRATA CON METEO STABILE E MITE

Sul finire della settimana è atteso un generale rinforzo dell'anticiclone sull'Europa Mediterranea. In questa fase ci sarà un ricompattamento del Vortice Polare ed un rinforzo della Depressione d'Islanda, rispetto a quella scandinava che aveva dominato negli ultimi giorni. Ciò porterà a correnti zonali più accentuate e meno ondulate alle medie-alte latitudini.

In parole povere, le piovose perturbazioni autunnali transiteranno sull'Europa Centro-Settentrionale restando lontane dall'Italia. Quello in arrivo viene definito come "ottobrata romana", concetto a cui si allude per descrivere i periodi d'ottobre in cui l'anticiclone delle Azzorre domina sul Mediterraneo Centrale, portando per diversi bel tempo e clima molto mite per la stagione

L'Italia godrà quindi di maggiore stabilità ovunque, ma come sovente avviene in autunno non mancheranno nebbie e foschie. Spifferi d'aria umida nel weekend potrebbero portare nubi basse in accentuazione sulla Liguria e l'area tirrenica. Il bel tempo potrebbe durare anche per la prossima settimana. La fase clou del promontorio anticiclonico potrebbe verificarsi proprio a metà mese.

METEO MERCOLEDI' 9 OTTOBRE, PERTURBAZIONE SUL NORD ITALIA

Prime piogge, fin dal mattino, sono attese su parte del Nord-Ovest, eccezion fatta che tra Basso Piemonte e Ponente Ligure dove non dono attesi fenomeni di rilievo. Temporanea accentuazione delle precipitazioni al pomeriggio con possibilità di rovesci più forti sulla Liguria centro-orientale e sull'Alta Lombardia.

Peggiora anche al Nord-Est, con piogge dal pomeriggio specie su aree prealpine ed alte pianure, ma di debole intensità. La perturbazione si farà strada su verso parte del Centro Italia, con qualche pioggia dal pomeriggio sull'Alta Toscana, in accentuazione verso sera. Residua instabilità, legata al vecchio vortice, insisterà tra Sicilia orientale e bassa Calabria, mentre sarà soleggiato altrove.

DA GIOVEDI' MIGLIORA, TORNA L'ANTICICLONE

Per giovedì il bel tempo tornerà protagonista, salvo residua variabilità con deboli fenomeni su regioni centrali interne e adriatiche. Insisteranno condizioni d'instabilità anche tra Sicilia e Calabria, con temporali sui settori ionici in attenuazione. Per venerdì il sole dominerà in modo incontrastato, salvo qualche addensamento all'estremo Sud con isolati rovesci sui rilievi calabri e dell'est Sicilia.

AUMENTO TEMPERATURE, VERSO FASE MITE NEL WEEKEND

Il passaggio della perturbazione provocherà un lieve calo termico del tutto temporaneo. Successivamente, nella seconda parte della settimana le temperature aumenteranno ovunque, riportandosi diffusamente oltre la norma nei valori massimi. Il tepore sarà più avvertito al Centro-Sud.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Questa nuova fase anticiclonica dovrebbe durare per diversi giorni, dando luogo a quella che viene tipicamente nominata come l'ottobrata romana, corrispondente a un periodo soleggiato e mite. La permanenza dell'anticiclone sarà lunga e solo attorno a metà mese si faranno più pressanti i disturbi legati al flusso umido oceanico.

