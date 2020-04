Meteo 7 Giorni: tornano PIOGGE e TEMPORALI, grandi novità a inizio maggio

METEO SINO AL 3 MAGGIO 2020, ANALISI E PREVISIONE

Un ulteriore indebolimento del campo d'alta pressione è ormai imminente in quest'apertura di settimana, con il tempo che non promette nulla di buono. L'avvicinamento progressivo di un vortice di bassa pressione dall'Inghilterra porterà all'abbassamento di latitudine del flusso perturbato oceanico, diretto anche verso il Mediterraneo e l'Italia.

Ci attendiamo l'ingresso di due distinte perturbazioni che determineranno fasi spiccatamente instabili. Il primo peggioramento si manifesterà con il transito di un primo fronte già nella giornata di martedì, in rotta da ovest verso est con maggiori effetti al Nord e sulle regioni del versante tirrenico. Le prime piogge irromperanno già nella notte tra lunedì e martedì.

CENTRO METEO europeo: Maggio 2020, verso la SVOLTA

Non sarà un guasto meteo così importante, trattandosi di un fronte blando. Anche il Sud risentirà del passaggio del fronte ma con fenomeni poco incisivi. Resteranno generalmente all'asciutto anche i versanti adriatici. Le temperature, dopo la fase di tepore, subiranno una flessione inevitabile di diversi gradi sulle aree interessate dal maltempo.

DOPPIO ASSALTO PERTURBATO VERSO L'ITALIA, METEO MOVIMENTATO

Ci sarà un breve intervallo nella giornata di mercoledì, anche se con spiccata variabilità tra il Sud e l'area tirrenica. La tregua durerà davvero poco, visto che giovedì entrerà nel vivo un impulso frontale più incisivo, preceduto da intense correnti meridionali, sempre in seno al medesimo corridoio perturbato proteso dall'Atlantico.

Si attende un'altra ondata di piogge e temporali anche di forte intensità. Avremo così una nuova fase instabile, localmente perturbata, in quanto si andrà a costruire una depressione che porterà maltempo più energico. Questo fronte sarà supportato da aria più fredda, che alimenterà notevoli contrasti termici, con temperature in forte calo soprattutto sulle Alpi.

L'ondata di piogge e temporali avrà probabili riflessi anche sul tempo del Primo Maggio, che si guasterà al Sud Italia, con il minimo depressionario che poi tenderà rapidamente a lasciare la Penisola lasciando spazio al ritorno dell'anticiclone da sabato 2 Maggio. Il weekend si preannuncia soleggiato, con temperature in graduale aumento dalla giornata di domenica.

METEO MARTEDI' 28 APRILE, CON PIOGGIA AL NORD E SULLE TIRRENICHE

Entrerà scena la perturbazione legata alla saccatura di origine atlantica, che determinerà un peggioramento da ovest verso est al Nord, sul medio-alto versante tirrenico e la Sardegna, con piogge e rovesci anche temporaleschi, in intensificazione soprattutto al Nord-Ovest tra la Liguria e l'Alto Piemonte, successivamente anche sull'Alta Toscana.

Tra tardo pomeriggio e sera peggiora anche tra Umbria, Lazio e Campania settentrionale con piogge e rovesci intermittenti, mentre resteranno al riparo i versanti adriatici. Il tempo si presenterà asciutto altrove, anche se un ammasso nuvoloso africano potrebbe portare qualche piovasco, a fine giornata, sui settori occidentali e settentrionali della Sicilia.

BREVE TREGUA, POI NUOVA FASE PERTURBATA

L'evoluzione meteo per mercoledì vedrà la perturbazione insistere inizialmente tra regioni di Nord-Est e zone interne del Centro Italia, con piogge che localmente sconfineranno verso le regioni adriatiche. Rovesci si avranno anche al Sud, sul basso versante tirrenico, ed in Sicilia. Tende a migliorare nella seconda parte del giorno, solo temporaneamente.

Giovedì entrerà in scena la nuova perturbazione, destinata a colpire più direttamente il Settentrione dell'Italia, con piogge e temporali dapprima sulle regioni di Nord-Ovest e poi in trasferimento verso il Nord-Est. In serata qualche precipitazione, sotto forma di rovescio, raggiungerà Toscana, Umbria e Lazio. Il tempo resterà generalmente asciutto sulle rimanenti regioni.

CALO DELLE TEMPERATURE AL CENTRO-NORD, CLIMA PIU' FRESCO

Già da martedì avremo un calo termico più diffuso a partire dal Nord Italia in virtù dell'arrivo della perturbazione che porterà nuvole e pioggia. Il calo termico si estenderà poi a tutto il Centro-Nord della Penisola. Farà a tratti fresco ancora per il resto della settimana, considerando le correnti più fredde al seguito della seconda perturbazione, che attraverserà l'Italia fra giovedì e venerdì.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Maggio inizierà ancora con strascichi d'instabilità, specie al Sud dove si dirigerà la perturbazione e l'aria fresca associata. Dovrebbe però seguire un rapido miglioramento per il weekend, col ritorno dell'anticiclone. Il ponte del primo maggio vedrà anche un progressivo aumento delle temperature da domenica, con caldo in vista ad inizio settimana per correnti d'origine africana.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

METEO CITTÀ

Pubblicato da Mauro Meloni

