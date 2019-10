Meteo 7 giorni: torna l'ANTICICLONE, ancora TEMPORALI su Sardegna e Sicilia

METEO SINO AL 31 OTTOBRE, ANALISI E PREVISIONE

Il maltempo si è localizzato verso l'estremo Sud e le Isole Maggiori. Il vortice ciclonico non ha avuto modo di traslare verso levante, per l'ostacolo dell'anticiclone sui Balcani che continua ad esercitare un'azione di blocco. Ne consegue una lenta evoluzione del maltempo, più favorevole a locali nubifragi in quanto i sistemi temporaleschi sfogano la loro energia sulle stesse zone.

L'azione dell'anticiclone di blocco è così efficace da fare un vero e proprio muro alla perturbazione, con il fulcro del vortice che si è annidato tra le due Isole Maggiori e la Tunisia. In questa fase il maltempo più forte si concentra sulla Sicilia e soprattutto sul versante ionico, con piogge e temporali dal siracusano al messinese.

La ritornante perturbata non risparmia nemmeno la Sardegna, con piogge e rovesci soprattutto sul sassarese e sulla Gallura. Altre precipitazioni sconfinano fino alla bassa Calabria, mentre sul resto d'Italia il meteo è in netto miglioramento, con schiarite sempre più ampie per l'aumento della pressione atmosferica.

FASE ANTICICLONICA, IN ATTESA DI NUOVE PERTURBAZIONI

La depressione insisterà tra Isole Maggiori e Nord Africa e qui andrà a perdere lentamente energia nel corso del fine settimana. Avremo ulteriore instabilità su Sardegna e Sicilia, mentre sul resto della Penisola si farà più marcata l'influenza di un promontorio di alta pressione in espansione dall'Europa Sud-Occidentale.

Il rinforzo dell'anticiclone contribuirà a favorire meteo stabile e clima decisamente mite per il periodo. Le temperature quindi, dopo il temporaneo calo, riprenderanno a salire di qualche grado a partire dal Nord, per il maggiore soleggiamento. Non avremo però il caldo accentuato degli ultimi giorni, che aveva colpito il Centro-Sud, pur con valori diffusamente sopra la norma.

Questa parentesi anticiclonica non dovrebbe durare a lungo e non si protrarrà oltre l'inizio di settimana, quando aria fredda inizierà ad irrompere verso il Centro Europa. Questo abbassamento di latitudine del flusso artico eroderà l'anticiclone sulla nostra Penisola, a partire dal Nord. Il tempo peggiorerà e potrebbe seguire un raffreddamento sulla nostra Penisola, entro inizio novembre.

METEO SABATO 26, INSTABILE SULLE ISOLE CON NUOVI ACQUAZZONI

Avremo piogge e rovesci in Sardegna, specie sul versante tirrenico dove si presenteranno più frequenti e a carattere temporalesco nella prima parte del giorno, per poi attenuarsi verso sera. L'instabilità colpirà anche la Sicilia, con rovesci localizzati sul versante ionico, ma anche qui in attenuazione.

Qualche residua pioggia interesserà anche la Bassa Calabria, soprattutto al mattino. Sul resto d'Italia il tempo sarà stabile grazie al progressivo rinforzo di un campo di alta pressione che favorirà cieli sgombri da nubi, ma presenza di foschie dense e nebbie nelle ore più fredde su pianure del Nord e conche appenniniche.

METEO DOMENICA PIU' ANTICICLONICO, RESIDUI DISTURBI

Ritroveremo ancora variabilità sulle Isole, più accentuata in Sardegna con possibili rovesci sui settori meridionali. Non mancheranno precipitazioni anche in Sicilia, sulle aree meridionali e poi più organizzate tra Pelagie e Pantelleria. Il bel tempo prevarrà sul resto d'Italia, pur con foschie e nebbie al primo mattino su pianure del Nord, valli del Centro e localmente alcune aree litoranee.

CLIMA GRADEVOLE, TEMPERATURE ANCORA MITI. POI CAMBIA

Nel weekend l'apporto dell'anticiclone comporterà tempo soleggiato con nuovi rialzi di temperatura specie al Nord Italia. Da inizio settimana assisteremo ad una graduale flessione delle temperature a partire dal Nord e dalla Toscana, per l'approssimarsi di correnti più fresche ed umide. L'abbassamento termico sarà più marcato sui settori alpini.

ULTERIORI TENDENZE METEO

L'avvio di settimana sarà ancora anticiclonica, ma poi il bel tempo sarà insidiato da correnti fresche ed instabili dal Nord Europa, in discesa a latitudini più basse e con ripercussioni fin sull'Italia. Le temperature inizieranno a calare, in vista di una possibile irruzione fredda in avvio di novembre quando potrebbe aversi un piccolo anticipo d'inverno.

Pubblicato da Mauro Meloni

