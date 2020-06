METEO 7 Giorni: ultimi TEMPORALI, ma sta per arrivare il CALDO. Previsioni

METEO SINO AL 24 GIUGNO 2020, ANALISI E PREVISIONE

Un'estesa lacuna di bassa pressione, con aria fresca in quota, domina su oltre mezza Europa estendendosi da ovest verso est alle medie latitudini. Ne risente anche l'Italia, soprattutto il Settentrione, ma siamo ormai agli sgoccioli di questo periodo instabile. L'area ciclonica andrà a perdere pian piano energia e pertanto andranno a ridimensionarsi anche i temporali.

Una svolta meteo è quindi alle porte dopo la partenza così in sordina dell'estate. Le infiltrazioni d'aria fresca d'origine atlantica condizioneranno l'andamento evolutivo del resto della settimana, con il mantenimento di condizioni meteo instabili prima al Nord e poi anche al Centro-Sud nel weekend, ma con fenomeni generalmente circoscritti e più probabili a ridosso dei rilievi.

Meteo: TEMPORALI ancora in agguato sull'Italia, ma è pronta la Super Estate

La lacuna ciclonica sul finire della settimana perderà energia e si sposterà sulle vicine aree balcaniche, a fronte dell'espansione di un promontorio anticiclonico che si estenderà dal Marocco verso la Spagna e la Francia. In tal modo si chiuderà la strada per l'arrivo di ulteriori impulsi atlantici.

METEO, l'Estate pronta ad accelerare. Arriverà il caldo estremo? Vediamo

FINE GIUGNO CON METEO ESTIVO

Inizialmente, l'Italia risentirà però solo in parte della spinta anticiclonica che punterà verso nord, andando ad abbracciare l'Europa Centro-Occidentale. Il meteo quindi non si stabilizzerà del tutto, poiché a cavallo fra il weekend e l'inizio di settimana sono attese ulteriori infiltrazioni d'aria fresca in quota, convogliate da una circolazione ciclonica tra Balcani e Mar Nero.

I fenomeni temporaleschi risulteranno sempre distribuiti a macchia di leopardo e nei primi giorni della nuova settimana si manifesteranno soprattutto sulle aree appenniniche del Centro-Sud. Al Nord il tempo sarà stabile e con temperature in progressivo aumento verso valori superiori alla norma del periodo.

Si andrà gradualmente a concretizzare uno scenario di meteo stabile decisamente più in sintonia con l'estate. Ci sarà caldo moderato e senza eccessi, ma in progressiva accentuazione nella seconda parte della prossima settimana soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche. Al momento non sono però attesi picchi eccezionali.

METEO VENERDI' 19 GIUGNO, ACQUAZZONI DUL NORD E ASCIUTTO ALTROVE

Il tempo farà ancora i capricci principalmente sul Nord Italia dove ci saranno temporali soprattutto sulle Alpi e centro-orientali, ma con locali rovesci a macchia di leopardo anche in Val Padana tra Lombardia e Triveneto, soprattutto sulle pianure settentrionali. Non è escluso qualche acquazzone in sconfinamento anche sulle pianure pedemontane del Piemonte.

Nuvolosità medio-alta transiterà al Centro-Sud, in un contesto di tempo generalmente asciutto. Non è però da escludere qualche isolato piovasco dapprima in Sardegna e poi sulle aree interne dell'Appennino Centrale nelle ore più calde. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi un po' ovunque, con ampie schiarite.

METEO WEEKEND, ANCORA INFILTRAZIONI FRESCHE IN QUOTA

Un promontorio anticiclonico si espanderà dal Marocco verso l'Europa Occidentale. Tuttavia ulteriori correnti fresche in quota scorreranno proprio sulla nostra Penisola, lungo il fianco orientale dell'anticiclone. Ci saranno altri temporali di calore sabato sul Triveneto, specie a ridosso dei settori alpini, prealpini ed aree pedemontane, ma anche localmente su est Emilia e Romagna.

Qualche rovescio isolato cadrà anche lungo la dorsale appenninica. Per domenica acquazzoni insisteranno sui versanti orientali dello Stivale e dorsale centro-meridionale appenninica, senza escludere lo sconfinamento di qualche precipitazione verso le coste del basso Tirreno. Il tempo sarà decisamente più soleggiato al Nord-Ovest, sul medio-alto versante tirrenico e sulla Sardegna.

VERSO AVVIO DELL'ESTATE CON PROGRESSIVO AUMENTO TERMICO

Un po' di caldo si manifesterà dapprima all'estremo Sud e sulla Sicilia, ma senza particolari eccessi, a causa dell'influenza marginale di correnti di provenienza nord-africana. A seguire, la vera estate pian piano si farà sentire su tutta la Penisola. Le temperature saliranno da domenica soprattutto al Nord e sulla Toscana, con punte anche oltre i 30 gradi. Farà ancora più caldo ad inizio settimana.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il rinforzo progressivo dell'anticiclone porterà caldo moderato in settimana, con valori termici più alti al Centro-Nord. L'anticiclone sembra intenzionato a persistere a lungo e si avvarrà di un crescente contributo di correnti di matrice sub-tropicale. Il caldo è pertanto destinato ad intensificarsi ulteriormente nella seconda parte della settimana.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

