METEO 7 Giorni: SOLE e CALDO, ma tornano TEMPORALI tra giovedì e venerdì

METEO SINO AL 29 GIUGNO 2020, ANALISI E PREVISIONE

L'estate mostra i muscoli con il caldo che va crescendo soprattutto sull'Italia Centro-Settentrionale, anche se non raggiunge ancora livelli eccessivi. In questa fase l'anticiclone si è proteso sull'Europa Centro-Occidentale, supportato da flussi d'aria via via più calda d'origine nord-africana che sono all'origine di questo progressivo aumento delle temperature.

L'Italia si trova lungo il bordo orientale del promontorio anticiclonico e pertanto risente ancora di qualche piccolo disturbo. Deboli infiltrazioni d'aria fresca in quota sono all'origine di qualche nota instabile all'estremo Sud, sull'Appennino Meridionale. Va però tenuto d'occhio un nuovo vortice d'aria fresca, che dall'Europa carpatico-danubiana tenderà ad approssimarsi all'Italia Settentrionale.

ESTATE mostra i muscoli, canicola in aumento ma in arrivo alcune insidie

L'instabilità tornerà così protagonista a partire dalle Alpi e dalle regioni di Nord-Est già a metà settimana. Ritroveremo così temporali pomeridiani, principalmente in montagna. Qualche effetto si avvertirà anche sulle temperature, che mostreranno un leggero calo proprio sul Nord Italia. Il caldo non mostrerà invece alcun cenno di cedimento sul resto d'Italia.

TEMPORANEA INSTABILITA', POI CALDO RINCARERA' LA DOSE

Tra giovedì e venerdì avremo meteo un po' più movimentato, per l'approssimarsi di una goccia fredda dall'Europa Carpatico-Danubiana. Nel suo moto retrogrado, il vortice d'instabilità sarà in grado di influenzare il meteo sul Nord Italia, con il ritorno di qualche temporale non solo sulle Alpi, ma anche in Val Padana per effetto del parziale cedimento dell'alta pressione.

Ben poco cambierà al Centro-Sud, a parte qualche temporale di calore sui rilievi, comunque tipico delle fasi anticicloniche. La componente africana dell'anticiclone rafforzerà il clima decisamente estivo, con temperature sempre stabili, sopra la norma. Il caldo potrebbe anzi accentuarsi al Sud, in quanto si smorzeranno le residue correnti settentrionali.

Tra il weekend e l'inizio della prossima settimana si prevede una nuova generale accentuazione, a causa di una più marcata fiammata africana. L'anticiclone sub-tropicale tenderà a rafforzarsi, ma il Nord potrebbe risentire ancora di locali infiltrazioni d'aria fresca in quota, propizie per temporali pomeridiani e serali sulle Alpi.

METEO MERCOLEDI' 24 GIUGNO, TORNA QUALCHE TEMPORALE SULLE ALPI

Non sono attesi grossi scossoni e in avvio di giornata prevarrà ovunque sull'Italia in modo incontrastato. Nelle ore più calde le nubi cumuliformi si svilupperanno ancora su aree interne montuose dell'estremo Sud, con possibili isolati brevi temporali di calore su entroterra calabro ed est Sicilia in prossimità della zona etnea.

Nuvolosità più compatta si andrà a sviluppare anche su aree alpine e prealpine, per via dell'approssimarsi d'aria fresca ed instabile dall'Europa dell'Est, con qualche scroscio di pioggia nel tardo pomeriggio-sera più probabile su Prealpi del Triveneto, Ovest Piemonte ed Appennino Emiliano. Qualche isolato focolaio temporalesco non è da escludere anche sull'entroterra toscano.

SI ACCENTUA INSTABILITA' AL NORD, ANTICICLONE SUL RESTO D'ITALIA

La goccia fredda, sull'Europa Carpatico-Danubiana, lambirà giovedì il Nord Italia e questo determinerà condizioni di variabilità fin da inizio giornata, pur senza fenomeni di rilievo. In giornata il meteo diverrà più instabile sul Nord-Est, con qualche acquazzone su aree alpine ed appenniniche, in sconfinamento serale alle alte pianure lombardo-venete ed emiliane.

Sul Centro Italia nubi sparse al mattino su Alta Toscana e regioni adriatiche, soleggiato altrove. In giornata addensamenti sono attesi sulla dorsale appenninica con qualche rovescio o breve temporale su alta Toscana e interne abruzzesi, altrove tempo più soleggiato. Isolati focolai temporaleschi insisteranno anche sull'interno della Calabria.

Nella giornata di venerdì le condizioni meteo non varieranno più di tanto e si manterranno nel complesso anticicloniche con tempo in prevalenza soleggiato e caldo, pur con alcuni temporali pomeridiani in prossimità delle aree alpine e localmente appenniniche. Qualche rovescio occasionale potrà spingersi sulle aree pedemontane del Triveneto.

TEMPORANEO CALO TERMICO AL NORD, POI CALDO IN INTENSIFICAZIONE

Questa prima fase di caldo raggiungerà il picco mercoledì, con le temperature più alte prossime ai 35 gradi sulla Valpadana centrale, zone interne della Sardegna e della Toscana. Per giovedì il caldo subirà un brusco ridimensionamento al Nord, dove i valori torneranno temporaneamente nella media del periodo. Il caldo proseguirà altrove e tenderà ad accentuarsi sul finire della settimana.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Verso il prossimo weekend l'anticiclone assumerà una componente più marcatamente subtropicale, avvalendosi di una maggiore alimentazione di correnti di matrice nord-africana che garantiranno anche clima più caldo, stavolta soprattutto tra regioni tirreniche, Sud e Isole Maggiori. Il Nord potrà risentire ancora di qualche infiltrazione instabile a lambire le Alpi, con temporali di calore.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

