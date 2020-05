Meteo 7 Giorni: tra SOLE e qualche disturbo. Brusca variazione dal weekend

METEO SINO ALL'11 MAGGIO 2020, ANALISI E PREVISIONE

L'anticiclone subtropicale si è esteso verso l'Italia, favorendo una fase di meteo diffusamente più stabile. Il bel tempo è entrato a pieno regime, ma il cupolone anticiclonico sta per essere insidiato dall'inserimento d'aria più fresca da est, collegata all'affondo di una saccatura scandinava verso i Balcani ed il Mar Nero.

I flussi caldi in questa fase investono però più direttamente la Penisola Iberica e parte della Francia, con temperature che in Spagna si sono innalzate fino a picchi persino superiori ai 35 gradi. Parte di quest'aria calda tende a spingersi sull'Italia, interessando maggiormente le Isole e faticando invece ad espandersi sulla Penisola per via del flusso d'aria fresca in arrivo dai Balcani.

Dal weekend crescente RISCHIO TEMPORALI, verso CATACLISMA METEO clamoroso

Ad ogni modo non si raggiungeranno i picchi termici misurati sulla Spagna nemmeno sulla Sardegna e sulla Sicilia. Il flusso fresco favorirà un calo termico tra mercoledì e giovedì, ma si tratterà solo di un momentaneo refrigerio, con l'anticiclone africano destinato poi a tornare assoluto protagonista della scena.

Meteo quasi estivo. CLIMA CALDO, arrivano primi picchi di 30 gradi e oltre

WEEKEND TRA CALDO AFRICANO E ARIA FREDDA IN AVVICINAMENTO DA NORD

Le temperature, dopo una leggera flessione, risaliranno un po' la china tra giovedì e venerdì. Avremo così una nuova fase calda destinata a raggiungere l'apice soprattutto nel weekend, quando una ventata di correnti africane colpirà soprattutto il Centro-Sud. Allo stesso tempo, il weekend segnerà anche un deterioramento meteo almeno su alcune regioni dell'Italia.

Dopo l'intermezzo di clima quasi estivo, il previsto guasto meteo sarà da ricondurre a un nuovo affondo della saccatura scandinava, con traiettoria più occidentale. La massa d'aria fredda e perturbata, in discesa dalle latitudini polari, dopo aver conquistato il Centro Europa tenderà ad agganciare la depressione sulla Penisola Iberica.

In questa fase avremo un temporaneo richiamo caldo sull'Italia, poi la traslazione verso est della saccatura farà entrare nel vivo il peggioramento che si annuncia energico. L'Italia si troverà nel mezzo fra l'aria fredda che premerà da nord e l'aria ben più calda preesistente. I contrasti termici potrebbero farsi esplosivi, con conseguenti fenomeni violenti già fra domenica 10 e lunedì 11.

METEO MERCOLEDI' 6 MAGGIO, VELOCE IMPULSO INSTABILE

Si avranno un po' di disturbi, a causa del parziale cedimento anticiclonico che si manifesterà sul lato orientale dell'Italia. Nuvolosità irregolare transiterà da nord verso sud lungo la Penisola, più compatta sui settori centro-meridionali adriatici e a ridosso della dorsale appenninica, dove non è da escludere qualche occasionale piovasco o rovescio specie nelle ore centrali e pomeridiane.

Una certa copertura nuvolosa dilagherà anche al Nord, più compatta sulla fascia prealpina e pedemontane, oltre che sul Piemonte occidentale con qualche debole fenomeno a ridosso dei rilievi. Un miglioramento è atteso nelle ore serali, tranne ultime precipitazioni che insisteranno tra Molise, Puglia e Lucania.

METEO CON RINFORZO ANTICICLONE TRA GIOVEDI' E VENERDI'

Successivamente, il bel tempo tornerà a prevalente ovunque già da giovedì per il rinforzo dell'anticiclone e l'attenuazione del flusso più fresco e umido dai quadranti orientali. Inizialmente, qualche annuvolamento locale si avrà al Nord, ma senza fenomeni associati. Nel corso di venerdì si affacceranno velature e stratificazioni da ovest.

CALDO DOMINANTE IN SETTIMANA

La fiammata africana andrà ad investire più direttamente le due Isole Maggiori, con picchi termici anche prossimi ai 30 gradi. Le temperature caleranno poi temporaneamente al Nord e sui versanti adriatici, mentre il caldo insisterà soprattutto tra Sicilia e Sardegna. Dopo metà settimana tornerà poi protagonista ancora il caldo, fino almeno al weekend.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Grandi novità sono attese nel weekend, quando l'Italia sarà contesa fra il caldo africano e una saccatura fredda da nord. Il flusso caldo investirà il Centro-Sud, a precedere le prime infiltrazioni d'aria instabile con temporali su parte d'Italia già entro la giornata di domenica. Per l'inizio di settimana si potrebbe avere maltempo al Centro-Nord, con notevole calo delle temperature.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

