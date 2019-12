Meteo 7 GIORNI: serie di PERTURBAZIONI e più FREDDO in settimana

METEO SINO AL 13 DICEMBRE, ANALISI E PREVISIONE

Una breve parentesi anticiclonica sta caratterizzando questo weekend dell'Immacolata, favorendo meteo più stabile sulla nostra Penisola, seppure in un contesto nel quale non mancano disturbi nuvolosi e qualche isolata pioviggine soprattutto sull'area tirrenica per via di infiltrazioni d'aria umida dai quadranti occidentali.

Meteo Italia sino al 19 Dicembre, FREDDO e MITE in alternanza con maltempo

Siamo però in una fase di transizione, che precede un vigoroso cambiamento. Sul Nord Europa un intenso fronte freddo si appresta ad affondare a latitudini più basse, determinando un cedimento anticiclonico. Gli effetti sull'Italia li avvertiremo però solo ad inizio settimana, con il ritorno di pioggia, neve e vento.

Il tempo si manterrà invece ancora tranquillo per la giornata dell'Immacolata con condizioni sostanzialmente invariate, anche se l'avvicinamento del fronte freddo dal Nord Europa porterà un graduale peggioramento, verso sera, sull'Arco Alpino. la situazione sarà ancora più autunnale che invernale, con temperature sopra la media.

Ci aspetta una settimana d'INVERNO, farà FREDDO

ARIA FREDDA IN ROTTA VERSO MEDITERRANEO, FASE PIU' INVERNALE

Come già accennato, la pressione sul bacino del Mediterraneo subirà un cedimento con l'inizio della nuova settimana, perché avremo l'incombenza della una nuova saccatura, coadiuvata da aria fredda in quota che punterà soprattutto il Centro Europa e poi i Balcani. Il fronte freddo attraverserà anche l'Italia, con un generale peggioramento pilotato dalle veloci correnti d'estrazione artica.

METEO domenica, tra sole e nubi in attesa di importante peggioramento

Venti forti, piogge e anche nevicate sui rilievi caratterizzeranno il meteo tra lunedì e martedì. I valori di temperatura si porteranno sotto le medie stagionali, con maggiori effetti al Centro-Sud dove è atteso il grosso del maltempo. Data la traiettoria dell'impulso perturbato e per via della barriera alpina, il Nord resterà al riparo con la sola eccezione dell'Emilia Romagna.

Inizierà così una fase molto dinamica, che potrebbe precedere un ulteriore guasto invernale tra l'11 ed il 12 dicembre, ancora per via di un nuovo attacco perturbato dal Nord Atlantico. Il nuovo fronte dovrebbe transitare sull'Italia, generando una ciclogenesi alimentata da aria polare. In questo frangente potrebbe nevicare a bassa quota al Nord, specie in Emilia Romagna.

METEO, il FREDDO è in agguato. MALTEMPO e NEVE in arrivo, proiezioni

METEO DOMENICA 8 DICEMBRE, ECCO DOVE FARA' QUALCHE PIOGGIA

In attesa dell'importante peggioramento, la giornata festiva dell'Immacolata proporrà ancora nuni alternate a schiarite. Nubi basse e foschie al Nord saranno presenti tra Liguria e Val Padana, con possibili pioviggini dalla sera sul Levante Ligure per umide correnti di libeccio in accentuazione, che andranno a precedere l'approssimarsi della parte avanzata del fronte da nord.

Le infiltrazioni d'aria umida porteranno qualche pioviggine intermittente sull'area tirrenica e l'ovest della Sardegna, specie dal pomeriggio-sera tra Toscana e Lazio. Resterà molto soleggiato il tempo sui versanti adriatici e inizialmente anche sulle Alpi. Dalla tarda sera peggiora sulle Alpi di confine, con primi fenomeni soprattutto in Valle d'Aosta e Alto Adige.

METEO PEGGIORA AD INIZIO SETTIMANA, FRONTE FREDDO IN TRANSITO

Per lunedì appare confermato il peggioramento per il transito di un impulso frontale che porterà piogge sparse e rovesci sull'area tirrenica del Centro-Sud e Sardegna. In giornata peggiora anche sul medio versante adriatico. Il Nord Italia sarà protetto dalle Alpi, con qualche piovasco al Nord-Est, Romagna compresa, e fenomeni più consistenti sulle Alpi di confine, nevosi sotto i 1000 metri.

Nella giornata di martedì la perturbazione insisterà sule regioni del medio versante adriatico, Sud e Sicilia, con fenomeni a carattere di rovescio o temporale specie sui settori tirrenici della Calabria e sulla Sicilia Settentrionale. Spruzzate di neve si avranno lungo l'Appennino Centrale, specie sui versanti adriatici, anche al di sotto dei 1000 metri.

TEMPERATURE IN FORTE CALO

Ad inizio settimana avremo un calo termico generalizzato in estensione da nord a sud, per via di aria più fredda che poi dilagherà ovunque, accompagnata anche da un sensibile rinforzo dei venti che accentuerà gli effetti del raffreddamento. Verso metà settimana torneranno anche le gelate su molte zone di pianura del Nord e localmente le valli del Centro Italia.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Dopo il guasto d'inizio settimana, avremo un altro affondo perturbato freddo che presumibilmente transiterà tra mercoledì e giovedì. Questa nuova perturbazione sarà sospinta da masse d'aria polari, ma troverà un contesto più freddo per via dell'irruzione precedente. Ci sarà occasione per qualche nevicata localmente a bassa quota sul Settentrione d'Italia, ma di scarsa entità.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

Pubblicato da Mauro Meloni

