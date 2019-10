Meteo 7 giorni: raffica di PERTURBAZIONI, MALTEMPO anche forte dal Weekend

METEO SINO AL 6 NOVEMBRE, ANALISI E PREVISIONE

Il tempo si fa sempre più autunnale sull'Italia. La perturbazione a carattere freddo, giunta dalla Scandinavia, si è portata seppur sfilacciata verso il Meridione, accompagnata da correnti d'aria fredda provenienti dall'Europa Settentrionale. Le temperature sono scese nettamente, portandosi su valori più consoni alla norma rispetto al caldo anomalo che imperversava in precedenza.

Nel frattempo sta arrivando finalmente la volta del flusso atlantico, con una prima perturbazione da ovest che già impegna le regioni di ponente. Questa perturbazione sarà debole e poi diretta verso le regioni del Basso Tirreno, ma avrà un ruolo determinante nella successiva apertura del flusso perturbato da ovest, con fronti ben più consistenti nei giorni che ci proietteranno verso il weekend.

METEO gelido dalla Siberia in avanzata: ripercussioni su Italia

L'inizio di novembre sancirà l'inizio di una fase spiccatamente instabile o perturbata governata da un flusso atlantico molto energico, con un'ampia circolazione di bassa pressione sull'Europa Occidentale. Avremo l'avvio di una fase meteo dinamica da pieno autunno, con l'Italia finalmente colpita da una serie di perturbazioni.

METEO MOVIMENTATO CON FREQUENTE MALTEMPO

Due perturbazioni condizioneranno il meteo del ponte d'Ognissanti, con maltempo tra il Nord e le regioni del versante tirrenico, più marcato domenica quando le precipitazioni saranno più abbondanti. Le regioni adriatiche centro meridionali e l'estremo Sud risulteranno invece più al riparo grazie alla dorsale appenninica.

EVOLUZIONE METEO: aree cicloniche con MALTEMPO

L'assenza dell'alta pressione atlantica, diversamente da quanto successo ad ottobre, lascerà le perturbazioni libere di scorrere verso l'Italia. Questa fase piovosa autunnale decollerà in particolare dal giorno 3 novembre. Una simile configurazione dovrebbe pilotare poi altri impulsi perturbati a ripetizione anche per la nuova settimana.

Ci attende una fase piovosa, ma anche mite, visti gli afflussi di correnti meridionali o a tratti occidentali molto umide. Le temperature, saranno tiepide soprattutto al Centro-Sud, su valori al di sopra della norma. Le perturbazioni rallenteranno proprio sull'Italia, bloccate nel loro avanzamento verso est da un anticiclone.

Meteo Italia 15 giorni, esplode l'AUTUNNO con grandi PIOGGE

METEO PER OGNISSANTI, INSTABILE CON PIOGGE E ROVESCI AL SUD

Il fronte perturbato sfilerà verso il Tirreno Meridionale, interessando con piogge sparse ancora le Isole Maggiori, il versante tirrenico e parte di quello ionico. Le precipitazioni più diffuse e intense dovrebbero colpire la Sicilia, oltre alle zone di mare aperto, ed in particolare i settori orientali e meridionali dell'Isola.

Sulle regioni settentrionali e gran parte di quelle centrali il meteo sarà discreto, anche se verso fine giornata il tempo inizierà a peggiorare al Nord-Ovest. Questo nuovo peggioramento sarà indotto dall'avvicinamento di un altro fronte più consistente, che porterà poi maltempo nella giornata successiva su parte delle regioni occidentali.

METEO WEEKEND, MALTEMPO ENTRA PREPOTENTEMENTE IN AZIONE

Il flusso perturbato atlantico scaglierà un'intensa perturbazione verso l'Italia, accompagnata da venti meridionali. Il tempo sabato diverrà perturbato soprattutto al Nord-Ovest, Sardegna e Toscana. Attesi fenomeni anche intensi in Liguria, in propagazione verso Emilia, Lombardia e il Triveneto. Verso sera peggiorerà anche sulle regioni centrali tirreniche e la Campania.

Avremo spiccata variabilità, ma sarà in prevalenza asciutto sul medio adriatico e al Sud. Per domenica il maltempo si intensificherà ulteriormente soprattutto sulle regioni tirreniche, con coinvolgimento anche delle regioni meridionali. Inizierà così quella parentesi di meteo pienamente autunnale, con molte piogge ma temperature che andranno mitigandosi.

CLIMA AUTUNNALE, MA DAL WEEKEND TEMPERATURE IN RIALZO

Dal fine settimana il cambio di circolazione, con correnti meridionali, favorirà un aumento delle temperature principalmente al Centro-Sud. Sulle aree colpite dal maltempo le temperature rimarranno più basse. Questo contesto proseguirà anche nella nuova settimana, con clima abbastanza mite autunnale.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Le perturbazioni atlantiche continueranno in successione a colpire l'Italia. La tendenza per la prima decade di novembre sembra favorevole alle grandi piogge atlantiche per una Depressione d'Islanda in gran spolvero, che manterrà il proprio raggio d'azione proteso fin sul Mediterraneo. L'autunno alzerà quindi la voce, proponendo frequenti fasi di maltempo anche importanti.

Pubblicato da Mauro Meloni

