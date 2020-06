METEO 7 Giorni: qualche TEMPORALE, ma CALDO sempre più intenso dal weekend

METEO SINO AL 30 GIUGNO 2020, ANALISI E PREVISIONE

Domina l'anticiclone sull'Italia, con caldo salito alla ribalta negli ultimi giorni, sebbene senza particolari eccessi. Tuttavia, il cuore dell'anticiclone si trova sull'Europa Occidentale e l'Italia resta così vulnerabile a qualche piccola azione di disturbo. Stiamo infatti monitorando un'insidiosa area depressionaria presente sull'area carpatico-danubiana, che si avvicina alle Alpi Orientali.

Si tratta di una circolazione ciclonica isolata, presente all'interno del vasto anticiclone, e che sarà in grado di influenzare il tempo su alcune nostre regioni soprattutto giovedì, con tipici fenomeni d'instabilità atmosferica non essendovi alcuna perturbazione. Ritroveremo così temporali diurni, principalmente in montagna sulle Alpi che avranno modo di propagarsi a parte delle pianure.

Tendenza METEO weekend: il CALDO dall'Africa si farà opprimente sull'Italia

Qualche rovescio coinvolgerà marginalmente anche l'Appennino Centrale, mentre avremo tempo stabile e caldo estivo sul resto d'Italia. Un piccolo contraccolpo da questa temporanea instabilità si avvertirà anche sulle temperature, che mostreranno un leggero calo proprio sul Nord Italia. Il caldo, invece, tenderà lievemente ad accentuarsi sul Meridione.

NEL WEEKEND CALDO RINCARERA' LA DOSE, ARRIVA ANTICICLONE AFRICANO

Il parziale cedimento dell'alta pressione risulterà temporaneo. A partire da venerdì l'anticiclone riprenderà di nuovo a carburare e si avvarrà di una più marcata alimentazione d'aria calda di matrice subtropicale. Nel weekend le correnti africane punteranno infatti più direttamente l'Italia, con temperature che saliranno ulteriormente con punte anche oltre i 35/36 gradi.

La componente africana dell'anticiclone rafforzerà il clima decisamente estivo che non varierà nei primi giorni della nuova settimana, con il clima che si farà rovente. Il caldo si patirà anche al Sud, in quanto cesseranno le residue correnti settentrionali che hanno tenuto a bada la calura negli ultimi giorni. L'anticiclone sub-tropicale sarà un po' meno forte sul Nord Italia, ma comunque presente

Solo le aree alpine e le zone immediatamente adiacenti saranno soggette ad una certa variabilità, provocata da infiltrazioni umide atlantiche in scorrimento lungo il bordo superiore dell'alta pressione. Ciò significa che avremo isolati brevi temporali, con qualche sconfinamento episodico fino all'alta Val Padana ove il caldo afoso sarà comunque assoluto protagonista.

METEO GIOVEDI' 25 GIUGNO, INSTABILITA' PIU' VIVACE AL NORD

Il vortice sull'Europa Carpatico-Danubiana, lambirà il Nord Italia e questo determinerà condizioni di variabilità fin da inizio giornata, pur senza fenomeni di rilievo a parte locali rovesci sul Triveneto. In giornata spiccata variabilità su tutto il Nord, con qualche acquazzone su aree alpine ed appenniniche, in sconfinamento serale alle alte pianure lombardo-venete ed emiliane.

Non esclusi fenomeni forti sull'alto Friuli. Sul Centro Italia nubi sparse al mattino su Alta Toscana e regioni adriatiche, soleggiato altrove. In giornata addensamenti sono attesi sulla dorsale appenninica con qualche rovescio o breve temporale più probabile sulle interne abruzzesi, altrove tempo più soleggiato. Isolati focolai temporaleschi insisteranno anche sull'Appennino Meridionale.

METEO PIU' STABILE VERSO WEEKEND, TENDE A RINFORZARE L'ANTICICLONE

Le condizioni meteo non varieranno più di tanto venerdì e si manterranno nel complesso anticicloniche con tempo in prevalenza soleggiato e caldo, pur con alcuni temporali pomeridiani in prossimità delle aree alpine e localmente appenniniche. Qualche rovescio occasionale potrà spingersi sulle aree pedemontane del Triveneto, ma in esaurimento dalla tarda sera.

Anche la giornata di sabato risulterà caratterizzata da una marcata variabilità sulle zone alpine, con qualche rovescio o temporale diurno che potrà localmente sconfinare alle alte pianure della Val Padana entro la sera, in maniera piuttosto isolata. Continuerà a prevalere il bel tempo sul resto d'Italia, con assenza di fenomeni anche lungo l'Appennino.

LIEVE REFRIGERIO AL NORD, POI CALDO IN ACCENTUAZIONE

Per giovedì il caldo subirà un brusco ridimensionamento al Nord, dove i valori torneranno temporaneamente nella media del periodo. Il caldo proseguirà altrove e tenderà ad accentuarsi sul finire della settimana. Entro domenica registreremo anche superiori a 35°C su Romagna, Tavoliere delle Puglie e zone interne delle due Isole Maggiori.

ULTERIORI TENDENZE METEO

A partire dal weekend l'anticiclone assumerà una componente più marcatamente subtropicale, avvalendosi di una maggiore alimentazione di correnti di matrice nord-africana che garantiranno anche clima più caldo, stavolta soprattutto tra regioni tirreniche, Sud e Isole Maggiori. Il Nord potrà risentire ancora di qualche infiltrazione instabile a lambire le Alpi, con brevi isolati acquazzoni.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

