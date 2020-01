Meteo 7 Giorni: qualche PIOGGIA e venti forti sino a mercoledì. Poi novità

METEO SINO AL 2 FEBBRAIO 2020, ANALISI E PREVISIONE

Correnti umide oceaniche affluiscono sull'Italia, determinando condizioni di spiccata variabilità per il transito di un impulso perturbato. In questa fase il flusso atlantico tende a mantenersi per alcuni giorni più basso di latitudine investendo pienamente il Centro Europa dove è causa di condizioni di maltempo e di clima più freddo.

Gli effetti della perturbazione in transito sull'Italia risulteranno smorzati dalla parziale presenza anticiclonica. A risentire di qualche precipitazione in più sarà il Centro-Nord e si avrà anche qualche nevicata in montagna, a quote che tenderanno ad abbassarsi ma con localizzazione dei fenomeni ai soli confini alpini. I venti rinforzeranno un po' ovunque dai quadranti occidentali.

A parte un lieve temporaneo calo termico, nemmeno quest'ultima parte di gennaio regalerà l'agognata svolta e quindi ancora non si può affatto parlare di freddo. L'inverno resterà latitante sulla nostra Penisola, anche se un po' di freddo riuscirà a tratti a spingersi verso le medie latitudini europee per via di un po'd'aria fredda diretta verso i Balcani.

MIGLIORA DA META' SETTIMANA, MA ANCORA QUALCHE DISTURBO

Inizialmente l'Italia sarà in sostanza contesa fra l'anticiclone e i flussi atlantici e questo renderà meno attiva la perturbazione, con piogge che colpiranno soprattutto le aree occidentali, accompagnate da venti a tratti sostenuti. Sul Sud Italia, stante una maggiore resistenza dell'anticiclone, i fenomeni risulteranno limitati ai settori esposti della fascia tirrenica.

Aria un po' più fredda, al seguito della perturbazione, si addosserà alle Alpi tra martedì e mercoledì per poi sfilare sui Balcani e lambire al massimo a malapena i versanti adriatici. Nella seconda parte della settimana e quindi a fine mese l'anticiclone proverà a rinforzare portando meteo più stabile e assolato soprattutto sulle regioni del Centro-Sud.

I giorni della Merla vedranno clima più mite, a dispetto della tradizione. Ulteriori infiltrazioni d'aria umida porteranno nubi e qualche debole pioggia ad ovest. Febbraio partirà con l'alta pressione che tenderà a consolidarsi e sarà garanzia di meteo più stabile per il prossimo weekend e soprattutto per i primi giorni della prossima settimana.

METEO MARTEDI' 28 GENNAIO, NUOVO IMPULSO PERTURBATO DALLA FRANCIA

Entrerà nel vivo la nuova perturbazione e al Nord avremo precipitazioni che si concentreranno tra Levante Ligure, Lombardia orientale e Triveneto. La neve cadrà sulle Alpi fin verso gli 800 metri, a quote più elevate sui settori occidentali. Migliora nella seconda parte della giornata, con qualche nevicata ulteriore sulle Alpi confinali.

Piogge sparse interesseranno tutta la fascia tirrenica e la Sardegna, tranne che i settori costieri orientali dell'isola. Tendenza a miglioramento da ovest. Attese spolverate di neve oltre i 1300/1500 metri sulla dorsale appenninica. Per quanto concerne il Sud Italia avremo maggiori schiarite, salvo instabilità lungo le aree tirreniche con precipitazioni intermittenti più frequenti in Campania.

EVOLUZIONE VERSO ANTICICLONE

Un generale miglioramento è atteso mercoledì, ma con ancora instabilità sulle Isole Maggiori, le regioni del basso versante tirrenico e in genere l'Appennino Centro-Meridionale. Avremo precipitazioni a carattere intermittenti. Sul resto d'Italia tempo asciutto, tranne sulle Alpi di confine interessate da fenomeni nevosi localmente fin sul fondovalle per aria più fredda d'origine polare.

I venti continueranno a spirare sostenuti in genere tra ovest e sud/ovest, con possibili locali mareggiate sul medio-alto versante tirrenico. La tendenza per giovedì vedrà un quadro ancor più stabile, ma con presenza di nubi irregolari al Nord-Ovest, Isole e zone tirreniche. Isolati fenomeni saranno possibili sul Basso Tirreno, ma anche sui settori alpini occidentali di confine.

INVERNO ASSENTE DALLA SCENA, UN PO' DI FREDDO VERSO LE ALPI

A seguito della perturbazione d'inizio settimana, affluirà aria d'origine polare effetti i cui effetti si limiteranno soprattutto alle Alpi dove si addosserà l'aria fredda. I giorni della Merla saranno miti, a dispetto della tradizione che li vorrebbe come i più freddi dell'anno. Il clima mite si potrebbe accentuare ulteriormente in vista dei primi giorni di febbraio, con caldo anomalo.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Nei primi giorni di febbraio l'anticiclone si potenzierà parecchio, limitando gli effetti della circolazione umida atlantica. Dominerà la stabilità e l'assenza di condizioni tipicamente invernali, come già accade ormai nel complesso da settimane. Tuttavia, più avanti la situazione potrebbe sbloccarsi con ipotesi di dinamiche meteo più invernali.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

Pubblicato da Mauro Meloni

