Meteo 7 Giorni: prime prove d'Estate, poi irromperà aria più fresca da nord

METEO SINO AL 10 MAGGIO 2020, ANALISI E PREVISIONE

Dopo le ultime infiltrazioni instabili, legate a una circolazione di correnti nord-occidentali, l'anticiclone subtropicale si avvicina all'Italia favorendo una fase di meteo diffusamente più stabile. Il bel tempo entrerà così a pieno regime in questo avvio settimana che segna anche l'inizio della fase 2 sull'emergenza coronavirus.

L'allentamento del lockdown coincide con il bel tempo e sarà quindi un piacere riuscire a godersi il sole e il tepore all'aria aperta. Il nostro Paese sarà interessato dal bordo orientale della cupola anticiclonica nord-africana, con la rimonta d'aria calda che al momento si fa sentire maggiormente sulla Penisola Iberica e sulla Francia meridionale.

Anticipo estate in settimana, temperature fino a 30 GRADI: ecco dove

Le temperature stanno però salendo anche sull'Italia, soprattutto sui versanti occidentali della Penisola, in Val Padana e sulle Isole Maggiori. I massimi dell'anticiclone si sposteranno gradualmente verso l'Italia, convogliando così l'aria più calda destinata ad investire maggiormente la Sardegna e Sicilia.

CENTRO METEO Europeo, MAGGIO 2020 da ricordare

ITALIA CONTESA TRA CALDO AFRICANO E CORRENTI DAL NORD EUROPA

Il flusso d'aria calda, dapprima sull'Ovest Europa, interesserà poi maggiormente anche l'Italia già da martedì. Il caldo si farà intenso soprattutto i versanti occidentali e la Sardegna, poi anche in Sicilia sebbene senza i picchi termici attesi in Spagna. Novità sono però previste a metà settimana, in quanto l'anticiclone africano sarà costretto a cedere terreno per una saccatura nordica.

Correnti settentrionali faranno ingresso tra mercoledì e giovedì sul Nord Italia e sulle regioni adriatiche. Si tratterà di un'irruzione fresca legata ad un nucleo depressionario scandinavo in scivolamento verso l'Europa Centro-Orientale e i Balcani. Avremo in questo frangente l'Italia divisa, fra l'caldo estivo ancora sulle Isole ed il clima fresco al Nord e sulle Adriatiche.

Ci saranno condizioni ideali per una certa atmosferica, visti i contrasti termici davvero esplosivi. Dopo questa contrapposizione di masse d'aria diverse, l'anticiclone africano potrebbe provarci ancora sul finire della settimana, indirizzando ancora una volta l'aria calda principalmente verso le Isole Maggiori e poi a seguire anche il Sud Peninsulare.

METEO MARTEDI' 5 MAGGIO, CON PREVALENZA DI BEL TEMPO

Prevalenti condizioni di stabilità si manterranno per martedì, a parte qualche addensamento più compatto sull'Arco Alpino con locali deboli precipitazioni sui settori di confine. Le nubi aumenteranno anche sulla Liguria costiera con possibili pioviggini sulla fascia di Ponente. Altrove dominerà il bel tempo, con qualche nube bassa sulle coste di Toscana e Lazio.

METEO META' SETTIMANA CON QUALCHE MOMENTANEO DISTURBO

Nella giornata di mercoledì, a causa del parziale cedimento anticiclonico sul lato orientale, avremo nuvolosità irregolare in transito da nord verso sud lungo la Penisola, che diverrà più compatta sui settori centro-meridionali adriatici e a ridosso della dorsale appenninica, dove non è da escludere qualche occasionale piovasco o rovescio temporalesco.

Una certa copertura nuvolosa dilagherà anche al Nord, più compatta sul Piemonte occidentale con qualche debole fenomeno a ridosso dei rilievi. Successivamente, il bel tempo tornerà a prevalente ovunque già da giovedì per il rinforzo dell'anticiclone e l'attenuazione del flusso più fresco e umido dai quadranti orientali.

FIAMMATA QUASI ESTIVA, MA POI TEMPORANEA RINFRESCATA

Sta entrando nel vivo la fiammata africana, che andrà ad investire più direttamente i versanti di ponente e le due Isole Maggiori, con picchi termici anche prossimi ai 30 gradi. Le temperature inizieranno a calare già mercoledì al Nord e sui versanti adriatici, mentre il caldo insisterà soprattutto tra Sicilia e Sardegna. Verso il weekend tornerà poi protagonista ancora il caldo.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il cedimento dell'anticiclone africano di metà settimana sarà solo parziale. Si può però dire che l'Italia si troverà contesa tra masse d'aria diversa, mentre sul finire della settimana dovrebbe nuovamente prevalere un flusso caldo, a precedere infiltrazioni d'aria più instabile dall'Atlantico con una fase temporalesca su parte d'Italia già entro la giornata di domenica

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

