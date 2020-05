Meteo 7 Giorni: prima il MALTEMPO al Nord, poi ondata di CALDO INTENSO

METEO SINO AL 16 MAGGIO 2020, ANALISI E PREVISIONE

Va rapidamente deteriorandosi il tempo sull'Italia, in questa Festa della Mamma che segnerà il passaggio verso condizioni di maltempo su parte d'Italia. Una prima perturbazione precede il fronte più organizzato, legato alla depressione iberica, e che colpirà la Sardegna e poi l'Italia di Nord-Ovest entro fine giornata.

L'anticiclone africano batte pertanto in ritirata, con la depressione che verrà ulteriormente rinvigorita dall'approssimarsi di aria più fredda dal Nord Europa. In sostanza il fronte verrà alimentato dai contrasti esplosivi che stanno per generarsi alle medie latitudini europee, ove verranno a collidere le correnti artiche con la massa d'aria molto più calda subtropicale.

NEVE DI MAGGIO a bassa quota, PIENO INVERNO conquista il Nord Europa

Il freddo, ora sulle nazioni settentrionali dell'Europa, punterà verso sud, andando così ad interagire con la depressione atlantica, in intensificazione nel suo avvicinamento verso l'Italia. Le correnti fredde si addosseranno alle Alpi, senza però traboccare direttamente verso l'Italia. Da tale scenario si innescheranno contrasti termici imponenti, favorevoli al meteo avverso su parte del nostro Paese.

Avviso Meteo, imminente forte peggioramento con PIOGGIA e TEMPORALI intensi

DAI TEMPORALI ALL'AFRICA, METEO ESTREMAMENTE DINAMICO

Non tutta Italia sarà coinvolta dal forte peggioramento, derivante dal contrasto dell'aria fredda con il flusso più caldo africano. Il fronte perturbato sarà veicolato in seno al vortice di bassa pressione che avanzerà dalla Penisola Iberica verso il Nord Italia. Allo stesso tempo, masse d'aria artica si metteranno in moto verso il Centro Europa e sarà questa una complicanza non da poco.

Inutile dire che potrebbero venirsi a creare condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche intensi, associati a grandine. Il maltempo colpirà duro anche su parte d'Europa, laddove le masse d'aria diverse si verranno a scontrare. Già da martedì le condizioni meteo perturbate lasceranno spazio a spiccata variabilità sul Nord Italia, con precipitazioni più sporadiche.

Sul resto d'Italia il tempo sarà discreto e da mercoledì si farà gradualmente di nuovo più incisiva la risalita dell'anticiclone africano, con temperature destinate a salire notevolmente. Correnti di diretta estrazione sahariana coinvolgeranno più direttamente Centro-Sud, con punte di oltre 35 gradi sulle Isole Maggiori e sul Sud Peninsulare. Il Nord Italia resterà più ai margini della calura.

Questa rimonta anticiclonica africana così virulenta avrebbe però caratteristiche tipicamente dinamiche, quelle di una fase prefrontale calda che precederebbe un peggioramento atteso nel successivo weekend, su cui avremo modo di tornare nei prossimi aggiornamenti. Maggio si confermerebbe all'insegna di sbalzi estremi.

METEO LUNEDI' 11 MAGGIO, MALTEMPO AL NORD ITALIA

Sul Nord Italia sarà una giornata decisamente perturbata soprattutto al mattino con precipitazioni diffuse anche temporalesche, maggiormente cospicue su Liguria, Friuli, Alto Piemonte ed in genere aree prealpine e fascia pedemontana della Val Padana. Nella seconda parte del giorno i fenomeni si localizzeranno su aree limitrofe ai rilievi, meno diffuse e più a macchia di leopardo.

Dal pomeriggio avremo ampie aperture tra Piemonte e Ponente Ligure, in estensione entro tarda sera a gran parte delle pianure del Nord. Ulteriori precipitazioni insisteranno tuttavia a ridosso delle aree alpine e prealpine, nonché sul Levante Ligure. Il tempo si presenterà instabile, se non perturbato, sull'Alta Toscana con precipitazioni temporalesche.

Condizioni di spiccata variabilità si avranno sul resto delle regioni centrali con precipitazioni più intermittenti e solo localmente intense, ma di breve durata. Migliora in serata da ovest. Il Sud beneficerà di tempo più stabile, anche se con nubi medio-alte stratiformi in transito con qualche piovasco in Campania.

METEO IN MIGLIORAMENTO, MA ANCORA VARIABILITA'

Il maltempo allenterà totalmente la morsa al Nord Italia nella giornata di martedì, quando avremo inizialmente nuvolosità irregolare alternata a schiarite. Nel pomeriggio si manifesterà una certa instabilità, con rovesci sparsi su aree montuose, ma anche pianure del Triveneto, della Lombardia e Levante Ligure.

Il tempo sarà buono al Centro-Sud, salvo degli acquazzoni sull'Alta Toscana e su alcune aree dell'Appennino Centro-Settentrionale. L'evoluzione meteo per mercoledì non proporrà grosse variazioni, se non un rinforzo dell'anticiclone al Centro-Sud. Le regioni settentrionali saranno lambite da infiltrazioni instabili con rovesci e temporali più probabili e frequenti sui rilievi.

CALO TERMICO TEMPORANEO, PRIMA DI UNA FORTE ONDATA DI CALDO

Ad inizio settimana le temperature caleranno vertiginosamente soprattutto al Nord Italia, per il maltempo. Le temperature resteranno ancora alte al Sud, dove insisteranno flussi meridionali. Verso metà settimana l'anticiclone subtropicale tornerà e trainerà con se masse d'aria roventi, che spingeranno il termometro anche al di sopra dei 35 gradi in alcune località del Sud.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Correnti di matrice sahariana, complice una nuova depressione posizionata sull'Iberia, faranno percepire clima davvero da piena estate soprattutto al Centro-Sud. Tuttavia questa ondata di caldo non dovrebbe durare a lungo e cederà il passo ad un nuovo peggioramento, entro il weekend, per l'avanzata della depressione dall'Ovest Europa.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

