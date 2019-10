Meteo 7 giorni: PIOGGE, TEMPORALI e CALO TERMICO. Irrompe l'autunno

METEO SINO AL 4 NOVEMBRE, ANALISI E PREVISIONE

Un fronte freddo ha raggiunto le regioni settentrionali dell'Italia, causando un peggioramento meteo che lentamente si propagherà al resto della Penisola. L'autunno arriva finalmente sull'Italia, dopo un periodo contrassegnato da un'anomalia climatica davvero importante, per via delle temperature persistentemente superiori alla norma.

Il fronte è accompagnato da correnti d'aria fredda in discesa dalle alte latitudini europee. Le temperature iniziano quindi a calare, proprio ad iniziare dalle regioni settentrionali, con il calo termico atteso poi espandersi verso il Centro-Sud, assieme alla perturbazione e ai venti in rinforzo che conferiranno uno scenario decisamente più attinente all'autunno.

Entro giovedì la perturbazione raggiungerà anche il Sud, mentre inizierà a migliorare a partire dal Nord. Il calo termico sarà probabilmente l'aspetto meteo più saliente, tanto che localmente si perderanno fino a 10 gradi rispetto a inizio settimana. Il calo termico sarà percepito in misura notevole, proprio per via del caldo eccessivo di questi giorni.

METEO COMPROMESSO ANCHE VERSO PONTE OGNISSANTI

Dopo il passaggio del fronte freddo in discesa dalla Scandinavia, che caratterizzerà il meteo sino a metà settimana, poi la situazione meteo resterà piuttosto dinamica e sarà finalmente la volta del flusso atlantico. Le perturbazione troveranno un varco per entrare sul Mediterraneo e già giovedì un primo debole impulso frontale entrerà in scena sull'Italia a partire da ovest.

Questa perturbazione sarà debole e poi diretta verso il Sud, ma avrà un ruolo determinante nella successiva apertura del flusso perturbato da ovest, con fronti ben più consistenti nei giorni a seguire.

Avremo l'avvio di una fase dinamica e più fresca per inizio novembre quando potrebbero seguire ulteriori impulsi perturbati via via più intensi, sospinti da correnti atlantiche.

La tendenza per la prima decade di novembre sembra favorevole all'arrivo delle grandi piogge atlantiche, per una Depressione d'Islanda in gran spolvero, che estenderà il proprio raggio d'azione fin sul Mediterraneo. Piogge importanti potrebbero in particolare colpire il Settentrione e le aree tirreniche, con anche le prime abbondanti nevicate sulle Alpi, anche se a quote alte.

METEO MERCOLEDI' 30 OTTOBRE, PERTURBAZIONE IN AZIONE SULL'ITALIA

La perturbazione scorrerà lentamente verso sud, con precipitazioni che insisteranno ancora inizialmente su parte del Nord, specie in Emilia Romagna, Liguria di Levante e settori alpini, ma in attenuazione. Il grosso delle precipitazioni raggiungerà soprattutto il Centro Italia, con precipitazioni sparse più probabili sull'Alta Toscana e sul versante adriatico.

Resterà più all'asciutto il Sud, anche se in un contesto ben meno soleggiato, in quanto una nuvolosità irregolare andrà ad interessare un po' tutte le regioni con la perturbazione che si presenterà più sfrangiata. Una certa instabilità si manifesterà tra la Sicilia e le regioni ioniche, con possibili acquazzoni a carattere intermittente.

METEO GIOVEDI' E VENERDI', NUOVA PERTURBAZIONE DA OVEST

Il fronte scandinavo si porterà al Sud, con nubi irregolari e qualche pioggia più probabile tra Calabria ed est della Sicilia. Sul resto d'Italia avremo una relativa tregua, ma con i primi effetti legati ad una perturbazione in arrivo da ovest, d'origine atlantica, con prime piogge che raggiungeranno l'estremo Nord-Ovest e la Sardegna, dalla sera di giovedì anche i settori tirrenici.

Questo fronte per venerdì 1° novembre scivolerà verso il Sud, interessando con piogge sparse ancora le Isole Maggiori, il versante tirrenico e parte di quello ionico. Sulle regioni settentrionali e gran parte di quelle centrali il meteo migliorerà, anche se verso fine giornata il tempo inizierà a peggiorare al Nord-Ovest, per l'avvicinamento di un altro fronte più consistente.

STOP AL CALDO ANOMALO, TEMPERATURE PIU' AUTUNNALI

L'abbassamento termico sarà inizialmente più marcato sui settori alpini, poi tra mercoledì e giovedì temperature caleranno in modo sensibile anche al Centro-Sud e si perderanno anche fino a 10 gradi. Le temperature si riporteranno nella media, ma il raffreddamento sarà anche sensibile, complici i venti in rinforzo dai quadranti settentrionali.

ULTERIORI TENDENZE METEO

A partire da Ognissanti entrerà in scena il nuovo peggioramento, che poi riguarderà nel weekend gran parte d'Italia con piogge più abbondanti al Nord e sui settori tirrenici. Inizierà una nuova fase più favorevole all'autunno, con le perturbazioni atlantiche che entreranno in successione ed in modo più agevole verso il Mediterraneo e l'Italia.

