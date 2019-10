Meteo 7 giorni: PIOGGE persistenti al Nord-Ovest, CALDO anomalo al Sud

METEO SINO AL 25 OTTOBRE, ANALISI E PREVISIONE

Cede l'anticiclone sul Mediterraneo Occidentale e sul Nord Italia, per l'affondo di una saccatura sull'Europa Occidentale, legata ad un'ampia circolazione di bassa pressione con fulcro sulle Isole Britanniche. Correnti calde ed umide dal Nord Africa tendono a risalire verso il bacino centrale del Mediterraneo.

Abbiamo quindi un'Italia spaccata in due, dato che queste correnti meridionali assumeranno una curvatura ciclonica sul Nord favorendo piogge continue sul Nord-Ovest, a tratti con fenomeni anche intensi. La situazione sarà invece ben diversa sul resto d'Italia, che godrà maggiormente della protezione dell'anticiclone africano con l'afflusso di aria più calda e secca.

Meteo per domani, domenica 20 ottobre. Italia spaccata fra maltempo e caldo

A complicare lo scenario sarà una situazione barica sostanzialmente bloccata. Un'area di bassa pressione, in posizionamento sull'Iberia, si contrapporrà ad un potente promontorio anticiclonico proteso verso l'Europa Centro-Orientale. Il caldo anomalo colpirà proprio gli stati centro-orientali del Continente, mentre ad ovest imperverserà il maltempo.

METEO PROSSIMA SETTIMANA, VORTICE SI AVVICINA DA OVEST

Avremo un'Europa divisa in due dal punto di vista meteo e anche l'Italia risulterà spaccata, fra il Nord-Ovest che risentirà del maltempo e il Centro-Sud con il caldo fuori stagione. Questa situazione si manterrà sostanzialmente inalterata per i primi giorni della settimana. Non sono da escludere nuove precipitazioni intense, anche temporalesche, tra Liguria e Piemonte.

Meteo autunnale: piogge al Nord, mite al Sud. I motivi

Sul resto d'Italia si intensificherà la reiterata azione dei venti di scirocco ad assicurare temperature ben oltre la norma. Tra lunedì e martedì la vasta saccatura sull'Europa Occidentale verrà tagliata dall'inserimento da ovest di un lembo dell'anticiclone delle Azzorre e ciò determinerà l'isolamento di un vortice ciclonico sul comparto iberico.

A questo punto l'area depressionaria inizierà lentamente ad avanzare verso l'Italia, accentuando ulteriormente il richiamo caldo umido meridionale. Ne potrebbe derivare un peggioramento acuto attorno a metà settimana sulle regioni occidentali, non più limitatamente al Nord ma anche con coinvolgimento delle aree tirreniche e delle due Isole Maggiori.

Rischio METEO SEVERO: le ragioni di eventuali criticità

METEO DOMENICA 20 OTTOBRE, AL NORD-OVEST SI INTENSIFICA IL MALTEMPO

La perturbazione, bloccata nella sua avanzata dall'alta pressione sui Balcani, insisterà sulle regioni nord-occidentali dell'Italia. Sono pertanto ulteriori precipitazioni, localmente anche intense e persistenti, con le aree più colpite che saranno ancora la Liguria e l'Alto Piemonte. Piogge e rovesci sparsi si avranno anche in Lombardia.

Risulterà meno coinvolto il resto del Nord, con solo qualche pioggia a carattere sporadico a ridosso delle Alpi. Clima asciutto su basso Triveneto, Emilia e Romagna. Più sole sul resto d'Italia, salvo addensamenti sul medio-alto versante tirrenico, con rovesci che si limiteranno ad interessare l'estremo nord-ovest della Toscana.

Meteo Italia 15 giorni, cattive PERTURBAZIONI autunnali. Rischio NUBIFRAGI

METEO INIZIO SETTIMANA, ANCORA ITALIA SPACCATA IN DUE

L'evoluzione per l'inizio di settimana non proporrà iniziali variazioni, con maltempo che colpirà il Nord-Ovest dove si ripeteranno fenomeni di una certa consistenza su Liguria, Alto Piemonte e a ridosso dei rilievi. Da martedì, con l'isolamento dell'area depressionaria sulla Penisola Iberica, prenderà maggiormente piede l'anticiclone africano sull'Italia.

Prima che il vortice guadagni lentamente terreno verso l'Italia, avremo una temporanea pausa del maltempo anche al Nord-Ovest. Questa tregua sarà però breve e non andrà oltre mercoledì, con tendenza ad un peggioramento che inizierà ad interessare prima la Sardegna e poi le regioni peninsulari più occidentali.

RIALZO DELLE TEMPERATURE, ONDATA DI CALDO AFRICANO

Aumenteranno le temperature soprattutto al Centro-Sud, mentre una flessione dei valori massimi si avrà al Nord-Ovest, in virtù della prevista fase piovosa. Il clima più caldo è atteso sulle Isole Maggiori e specie in Sardegna, con punte isolate di oltre 30 gradi sull'interno. Picchi di 26-28 gradi si potranno toccare sull'interno del Sud Peninsulare. Ovunque avremo valori ben oltre la norma.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Come anticipato, da metà della prossima settimana la depressione dapprima confinata all'Iberia potrebbe finalmente trovare un varco verso est, con un peggioramento meteo più organizzato sull'Italia a partire da ovest. Piogge, rovesci e temporali potrebbero risultare intensi e persistenti su alcune regioni, a causa dell'anticiclone di blocco ad est.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

Pubblicato da Mauro Meloni

